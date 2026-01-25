Lunedì 26 gennaio, con fischio d’inizio alle 21:00, l’Hill Dickinson Stadium di Liverpool sarà teatro della sfida fra Everton e Leeds nella 23ª giornata di Premier League 2025/26. L’appuntamento mette in palio punti pesanti a cavallo tra inverno e primavera: i Toffees, padroni di casa, vogliono sfruttare il calore dei propri tifosi per rilanciarsi, mentre il Leeds arriva in riva al Mersey con l’intenzione di imbastire la propria ripartenza dopo una serie di risultati altalenanti. Entrambe le formazioni hanno uomini in crescita e una grande occasione davanti agli occhi: portare a casa tre punti che potrebbero cambiare la prospettiva della stagione.

Le probabili formazioni di Everton-Leeds

Sean Dyche dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 per dare solidità e sostanza all’undici di partenza, con Jordan Pickford tra i pali e una linea difensiva composta da Nathan Patterson, James Tarkowski, Jake O’Brien e Vitali Mykolenko. La mediana sarà in mano a Merlin Röhl e James Garner, mentre davanti spazio alla fantasia e al talento di Dwight McNeil, Harrison Armstrong e il giovane Tyler Dibling a supporto di Thierno Barry, pronto a sfruttare ogni pallone utile dalla posizione di centravanti.

Il Leeds di Daniel Farke punta invece su un compatto 3-5-2 per provare a sorprendere i padroni di casa e sfruttare le ripartenze: Karl Darlow presidierà la porta, protetto da una retroguardia a tre con James Justin, Joe Rodon e Pascal Struijk.

Sulle corsie Jayden Bogle e Gabriel Gudmundsson, mentre in mezzo agiranno Brenden Aaronson, Ethan Ampadu e Ilia Gruev. In attacco, fari puntati sull’ex Everton Dominic Calvert-Lewin, che farà coppia con Noah Okafor, nel segno dell’attacco rapido ed energico.

Le quote della sfida: leggero vantaggio Everton secondo i bookmaker

Il segno "1" per la vittoria interna dei Toffees è leggermente favorito dalle principali lavagne.

William Hill quota il successo dell’Everton a 2.45, il pareggio a 3.10 e il blitz esterno del Leeds a 2.90. Quote che trovano sostanzialmente conferma anche su Bet365, dove la vittoria casalinga è fissata a 2.50, la "X" a 3.25 e il successo dei Whites ancora a 2.90. Numeri che delineano una partita apertissima, ma con una lieve preferenza per la squadra di casa agli occhi dei bookmaker.

Le statistiche dei protagonisti: Calvert-Lewin guida il Leeds, Barry punta alla svolta

Nel campionato in corso, lo sguardo cade naturalmente su Dwight McNeil, il mancino inglese classe '99, che pur non avendo ancora trovato la via della rete dopo 13 apparizioni, si distingue per il lavoro generoso: una presenza costante con 584 minuti giocati, 8 passaggi chiave e una propensione a coprire tutto il fronte offensivo utile alla squadra.

La sua stagione è fatta più di quantità che di lampi, ma il tecnico si affida a lui per spingere sulle corsie.

In attacco, il gigante Thierno Barry (23 anni, 195 centimetri), è stato il terminale più prolifico dell’Everton in Premier nella prima metà di stagione: 4 gol in 22 presenze (di cui 14 da titolare). Arrivato a quota 1201 minuti, Barry ha tentato la conclusione 18 volte, centrando la porta in 7 occasioni. La sua presenza fisica ha generato ben 241 duelli, 90 dei quali vinti, e un contributo costante spalla a spalla coi difensori avversari, segno che sa giocare anche sporco – come testimoniano i 25 falli commessi.

Tra i giovani più seguiti in maglia Toffees, spicca il profilo di Tyler Dibling, 19 anni, che ha saputo ritagliarsi minuti importanti: 11 presenze stagionali, di cui 4 dal primo minuto e tante sostituzioni dalla panchina a sottolineare la fiducia dello staff.

Pur ancora a secco in zona gol, Dibling si fa notare soprattutto per la capacità di resistere ai colpi e dribblare l’uomo (9 dribbling riusciti su 18 tentati) e per una media-falloni conquistati che sottolinea la sua intraprendenza nel traffico di metà campo.

Dall’altra parte, il Leeds può contare sulla vena realizzativa di Dominic Calvert-Lewin. L’ariete inglese, oggi elemento cardine della formazione biancoazzurra, ha già messo a referto 9 gol e 1 assist in 20 presenze: numeri che testimoniano il suo peso specifico nell’area di rigore avversaria, rafforzato dai 37 tiri tentati, dei quali 19 nello specchio. Calvert-Lewin è abile anche nel conquistare falli (23 subìti) e nei duelli (252 totali, 99 vinti), mentre la precisione dagli undici metri non manca: 2 gol su rigore, con 1 penalty procurato.

Al fianco dell’inglese, Noah Okafor apporta tanta corsa e dribbling. Il classe 2000 svizzero ha disputato 19 match (14 da titolare) segnando 2 gol e impreziosendo la sua stagione da 1110 minuti con 12 passaggi chiave e la tanta qualità mostrata nei duelli individuali (68 vinti su 156) e nell’abilità nello stretto, con 29 dribbling riusciti sulle 67 sortite palla al piede tentate. La sua cifra di gioco si nota nel sacrificio in fase di ripiegamento, con 17 tackle completati e 10 intercetti, mostrando di essere prezioso sia negli attacchi rapidi che in copertura.