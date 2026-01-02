Il 4 gennaio, alle ore 15:00, il palcoscenico della Serie A ospiterà la sfida tra Fiorentina e Cremonese presso il maestoso Stadio Artemio Franchi di Firenze. In quella che promette di essere una partita intrigante e combattuta, la Viola di fronte al loro pubblico vorrà riprendere slancio e confermare il proprio valore nel campionato italiano. Per la Cremonese, il match rappresenta una sfida cruciale per risalire in classifica e cercare punti importanti dopo una prima parte di stagione altalenante.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

Allenatore: Vanoli.

Note: Capitan Ranieri rientra dopo una squalifica. Piccoli parte favorito su Kean, al pari di Ndour rispetto a Sohm.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Allenatore: Nicola.

Note: Possibile rientro di Vandeputte da titolare, mentre Bonazzoli e il veterano Vardy guideranno l'attacco.

Quote di Fiorentina-Cremonese: viola avanti nei pronostici

Secondo i bookmaker, la Fiorentina è la favorita per questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria interna a 1.75, mentre il pareggio è valutato a 3.40 e la vittoria in trasferta della Cremonese a 4.50. Anche Bet365 mantiene il trend favorevole ai viola, con la vittoria quotata a 1.80, un pareggio a 3.40 e il successo dei grigiorossi a 5.00. Queste quote indicano chiaramente le aspettative riposte nei gigliati, specialmente giocando tra le mura amiche del Franchi.

Statistiche dei giocatori chiave: Mandragora, Gudmundsson e Piccoli per la viola; Bonazzoli e Vardy per i grigiorossi

Rolando Mandragora: Il centrocampista della Fiorentina è una colonna portante della squadra, con 17 apparizioni in stagione, tutte contraddistinte dalla sua capacità di contribuire tanto in fase difensiva quanto offensiva.

Mandragora ha già messo a segno 5 reti, mostrando una certa propensione agli inserimenti vincenti. Con 512 passaggi totali e 17 chiave, il suo ruolo di metronomo è fondamentale per i viola.

Albert Guðmundsson: L'attaccante islandese, grazie ai suoi 3 gol in 15 partite, rappresenta una delle minacce offensive principali per la Fiorentina. La sua media di 6.67 non rende pienamente giustizia al contributo in termini di creatività e dinamismo che offre alla squadra.

Roberto Piccoli: Scenderà in campo con la maglia da titolare, portando freschezza e voglia di sorprendere. Piccoli ha collezionato 1 gol in 14 apparizioni, spesso da subentrante, e ora può sfruttare l’opportunità che si presenta con il forfait di Kean.

Federico Bonazzoli: Per la Cremonese, Bonazzoli è stato uno dei giocatori più consistenti con 5 gol in 14 presenze. Il suo apporto in fase di costruzione e finalizzazione è stato prezioso nel tandem d'attacco con Vardy.

Jamie Vardy: Nonostante i suoi 38 anni, l'attaccante inglese rimane una minaccia con la sua esperienza e precisione sotto porta, avendo realizzato 4 reti in 13 partite. La sua presenza si fa sentire enormemente in campo, sia per carisma che per abilità offensiva.