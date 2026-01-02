Il 4 gennaio, alle ore 15:00, il palcoscenico della Serie A ospiterà la sfida tra Fiorentina e Cremonese presso il maestoso Stadio Artemio Franchi di Firenze. In quella che promette di essere una partita intrigante e combattuta, la Viola di fronte al loro pubblico vorrà riprendere slancio e confermare il proprio valore nel campionato italiano. Per la Cremonese, il match rappresenta una sfida cruciale per risalire in classifica e cercare punti importanti dopo una prima parte di stagione altalenante.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

Allenatore: Vanoli.

Note: Capitan Ranieri rientra dopo una squalifica. Piccoli parte favorito su Kean, al pari di Ndour rispetto a Sohm.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Allenatore: Nicola.

Note: Possibile rientro di Vandeputte da titolare, mentre Bonazzoli e il veterano Vardy guideranno l'attacco.

Italy Flag
Serie A
Giornata 18
02/01/2026 20:45
Cagliari
VS
Milan
03/01/2026 12:30
Como
VS
Udinese
03/01/2026 15:00
Sassuolo
VS
Parma
03/01/2026 15:00
Genoa
VS
Pisa
03/01/2026 18:00
Juventus
VS
Lecce
03/01/2026 20:45
Atalanta
VS
Roma
04/01/2026 12:30
Lazio
VS
Napoli
04/01/2026 15:00
Fiorentina
VS
Cremonese
04/01/2026 18:00
Verona
VS
Torino
04/01/2026 20:45
Inter
VS
Bologna

Quote di Fiorentina-Cremonese: viola avanti nei pronostici

Secondo i bookmaker, la Fiorentina è la favorita per questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria interna a 1.75, mentre il pareggio è valutato a 3.40 e la vittoria in trasferta della Cremonese a 4.50. Anche Bet365 mantiene il trend favorevole ai viola, con la vittoria quotata a 1.80, un pareggio a 3.40 e il successo dei grigiorossi a 5.00. Queste quote indicano chiaramente le aspettative riposte nei gigliati, specialmente giocando tra le mura amiche del Franchi.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
16
12
0
4
35 / 14
21
36
W
W
W
W
L
2
Milan
16
10
5
1
27 / 13
14
35
W
D
W
W
W
3
Napoli
16
11
1
4
24 / 13
11
34
W
L
W
W
W
4
Roma
17
11
0
6
20 / 11
9
33
W
L
W
L
L
5
Juventus
17
9
5
3
23 / 15
8
32
W
W
W
L
W
6
Como
16
7
6
3
22 / 12
10
27
W
L
L
W
W
7
Bologna
16
7
5
4
24 / 14
10
26
D
L
D
L
W
8
Lazio
17
6
6
5
18 / 12
6
24
D
D
W
D
L
9
Sassuolo
17
6
4
7
22 / 21
1
22
D
L
D
W
L
10
Atalanta
17
5
7
5
20 / 19
1
22
L
W
W
L
W
11
Udinese
17
6
4
7
18 / 28
-10
22
D
L
W
L
W
12
Cremonese
17
5
6
6
18 / 20
-2
21
L
D
L
W
W
13
Torino
17
5
5
7
17 / 28
-11
20
L
W
W
L
L
14
Cagliari
17
4
6
7
19 / 24
-5
18
W
D
L
W
L
15
Parma
16
4
5
7
11 / 18
-7
17
W
L
W
L
W
16
Lecce
16
4
4
8
11 / 22
-11
16
L
W
L
W
L
17
Genoa
17
3
5
9
17 / 27
-10
14
L
L
L
W
W
18
Verona
16
2
6
8
13 / 25
-12
12
L
W
W
L
L
19
Pisa
17
1
8
8
12 / 24
-12
11
L
D
L
L
L
20
Fiorentina
17
1
6
10
17 / 28
-11
9
L
W
L
L
L

Statistiche dei giocatori chiave: Mandragora, Gudmundsson e Piccoli per la viola; Bonazzoli e Vardy per i grigiorossi

Rolando Mandragora: Il centrocampista della Fiorentina è una colonna portante della squadra, con 17 apparizioni in stagione, tutte contraddistinte dalla sua capacità di contribuire tanto in fase difensiva quanto offensiva.

Mandragora ha già messo a segno 5 reti, mostrando una certa propensione agli inserimenti vincenti. Con 512 passaggi totali e 17 chiave, il suo ruolo di metronomo è fondamentale per i viola.

Albert Guðmundsson: L'attaccante islandese, grazie ai suoi 3 gol in 15 partite, rappresenta una delle minacce offensive principali per la Fiorentina. La sua media di 6.67 non rende pienamente giustizia al contributo in termini di creatività e dinamismo che offre alla squadra.

Roberto Piccoli: Scenderà in campo con la maglia da titolare, portando freschezza e voglia di sorprendere. Piccoli ha collezionato 1 gol in 14 apparizioni, spesso da subentrante, e ora può sfruttare l’opportunità che si presenta con il forfait di Kean.

Federico Bonazzoli: Per la Cremonese, Bonazzoli è stato uno dei giocatori più consistenti con 5 gol in 14 presenze. Il suo apporto in fase di costruzione e finalizzazione è stato prezioso nel tandem d'attacco con Vardy.

Jamie Vardy: Nonostante i suoi 38 anni, l'attaccante inglese rimane una minaccia con la sua esperienza e precisione sotto porta, avendo realizzato 4 reti in 13 partite. La sua presenza si fa sentire enormemente in campo, sia per carisma che per abilità offensiva.
© RIPRODUZIONE VIETATA