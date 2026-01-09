Lo Stadio Artemio Franchi di Firenze si prepara a ospitare uno dei duelli più affascinanti della ventesima giornata di Serie A: domenica 11 gennaio alle 15:00 la Fiorentina sfida il Milan, in una sfida carica di punti pesanti per le ambizioni europee di entrambe. Da una parte i gigliati di Vanoli con la voglia di rilanciarsi, dall’altra i rossoneri guidati da Allegri, intenzionati a non lasciare altri punti preziosi per strada nel girone di ritorno. I dettagli aggiunti dagli squalificati e dalle scelte di formazione contribuiscono a creare curiosità attorno a una partita che promette scintille tra due filosofie di gioco molto differenti.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Secondo le ultime indicazioni, Vanoli dovrebbe optare per un 4-1-4-1, con Kean nuovamente titolare dopo la doppia assenza nelle recenti trasferte. Dietro di lui, Gudmundsson agirà come jolly offensivo, sostenuto da una batteria di centrocampisti di buona corsa come Parisi, Mandragora, Ndour e Fagioli. Protezione davanti alla difesa affidata all’esperienza di Fagioli, mentre la linea difensiva vede De Gea tra i pali, con Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens come schermo difensivo.



Dall’altra parte, Allegri deve rinunciare allo squalificato Tomori ma recupera De Winter per la difesa a tre, schierata con Gabbia e Pavlovic. Sulle corsie spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, mentre il folto centrocampo è guidato da Loftus-Cheek, Ricci e Rabiot.

Davanti, il Milan si affida al talento ondivago ma spesso devastante di Rafael Leão e alla concretezza di Pulisic, per un 3-5-2 all’assalto con Maignan sempre tra i pali.

Quote di Fiorentina-Milan: rossoneri favoriti secondo i bookmaker

Tutti gli operatori principali vedono i rossoneri avanti nei pronostici. William Hill quota la vittoria della Fiorentina a 3.50, il pareggio a 3.25 e il successo esterno del Milan a 2.00.

Ancora più netta la differenza su Bet365, con la vittoria viola quotata a 3.70, il pari a 3.40 e l’affermazione dei rossoneri a 2.05. Per i bookmaker, insomma, sono i rossoneri la squadra da battere, complice anche la qualità offensiva e la profondità della rosa a disposizione di Allegri.

I protagonisti: Gudmundsson-Kean per la Viola, Pulisic-Leão per i Diavoli

Lo sguardo va subito ai principali interpreti offensivi delle due squadre.

In casa Fiorentina, fari puntati su Albert Gudmundsson: il fantasista islandese, in 17 presenze (13 dal primo minuto), ha saputo dare imprevedibilità alla manovra viola segnando 4 gol, di cui 3 dal dischetto, restando affidabile nelle esecuzioni dagli undici metri e mettendo a referto anche un assist. La sua capacità di inserirsi tra le linee è testimoniata anche dai numeri: 398 passaggi complessivi, 12 chiave, e 8 dribbling riusciti su 18 tentati, nonché una particolare propensione a guadagnarsi penalty (1 vinto). La sua presenza accanto a Kean rappresenta un’idea di attacco mobile e pronta a pungere in contropiede.

Moise Kean, rilanciato come centravanti titolare da Vanoli dopo due panchine, ha già lasciato il segno con 5 reti in 18 presenze (16 da titolare).

L’ex bianconero è uomo da area, ma cerca spesso la profondità lavorando molto sporco: 58 tiri totali (19 in porta), una sola presenza tra i migliori assist-man ma un buon lavoro di supporto con 2 key pass, evidenziando una tendenza alla verticalità più che al fraseggio. Kean entra spesso nel vivo dell’azione anche nei duelli (165 quelli ingaggiati, ben 73 vinti) e tenta la giocata personale (47 dribbling, 16 riusciti), dimostrandosi risorsa cruciale sopratutto in situazioni di ripartenza.

Sul fronte rossonero, occhi obbligatori su Rafael Leão e Christian Pulisic, probabilmente la coppia più elettrica del reparto offensivo milanista. Il portoghese ha saltato alcune gare ma in 12 presenze ha già segnato 7 volte, con un minutaggio significativo (827’), raramente fuori dal vivo del gioco grazie a una media-rendimento di 7.14 e una percentuale notevole nei tiri: 21 tentati, quasi tutti indirizzati nello specchio (16).

Leão resta tra i più difficili da contenere negli uno contro uno (18 dribbling, 7 riusciti), guadagnandosi anche 18 falli e risultando spesso imprevedibile sulla sinistra del tridente.

Il compagno di reparto Christian Pulisic, in maglia numero 11, non è da meno per pericolosità: 8 gol in 13 apparizioni, oltre a 2 assist, con una presenza costante nei meccanismi di Allegri. L’americano brilla per freddezza sotto porta (14 tiri nello specchio su 20 totali), intelligenza nella gestione della palla (19 passaggi chiave su 276 totali) e una propositività che si traduce anche in capacità di saltare l’uomo (8 dribbling riusciti su 25). Segnali da leader anche per costanza di rendimento (valutazione media 7.3), fattore determinante in un Milan che punta a non fermare la sua corsa europea.