Il Foggia guarda la classifica di Serie C con preoccupazione, ma il futuro con ambizione: è pronto il passaggio societario. La zona play out è una realtà concreta e impone una svolta immediata. I numeri raccontano una stagione complicata, ma tra i tifosi cresce la speranza che il possibile cambio di dirigenza possa rappresentare l’inizio di un nuovo corso. L’idea è chiara: archiviare in fretta le incertezze del passato e costruire un progetto più ambizioso, capace di dare stabilità e visione. Il contestatissimo presidente Canonico cederà il club nei prossimi giorni, come richiesto dai tifosi.

Cambio societario in corso: il Foggia cambia guida

Il futuro del Foggia entra in una fase cruciale, con scenari che potrebbero ridisegnare assetti societari e prospettive sportive nel giro di poche settimane. Le indiscrezioni che filtrano dall’ambiente rossonero parlano di un passaggio di consegne sempre più vicino, con l’attuale presidente Nicola Canonico pronto a farsi da parte dopo un duro periodo di contestazione. Sul tavolo c’è una trattativa concreta che vedrebbe protagonisti gli imprenditori Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, intenzionati a rilevare il controllo del club e a dare il via a una nuova fase gestionale.

Casillo, corsi e ricorsi storici

Per Casillo, in particolare, l’operazione avrebbe anche un forte valore simbolico.

Il suo nome è infatti legato a una pagina importante della storia rossonera, considerando che il padre Pasquale fu presidente del Foggia negli anni dell’indimenticabile ciclo targato Zdeněk Zeman. Un ritorno, dunque, che sa di continuità emotiva prima ancora che imprenditoriale. Casillo e De Vitto, inoltre, non sono volti nuovi per il pubblico dello stadio Pino Zaccheria: entrambi sono attualmente impegnati come dirigenti dell’Heraclea Candela, realtà che al primo anno in Serie D sta disputando un campionato dignitoso, navigando stabilmente a metà classifica nel Girone H.

Sul piano formale, si sta lavorando alla stesura di un accordo preliminare che coinvolge anche l’amministrazione giudiziaria, passaggio necessario per completare l’operazione in modo regolare.

Una volta definito il cambio di proprietà, non è escluso che possano entrare in scena altri imprenditori del territorio, pronti a sostenere il progetto attraverso sponsorizzazioni e partnership economiche.

Calciomercato bloccato per il momento

Nel frattempo, l’attesa blocca inevitabilmente ogni movimento sul mercato: le trattative in entrata e in uscita restano congelate fino all’ufficialità del nuovo assetto societario. Resta aperto anche il nodo dell’area tecnica. Bisognerà capire se la futura dirigenza deciderà di confermare il direttore sportivo Carlo Musa o se, invece, opterà per figure di fiducia proprie. Il Foggia è a un bivio: le prossime mosse diranno se sarà davvero l’inizio di un nuovo corso.