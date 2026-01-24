Nello scenario classico del Luigi Ferraris, il Genoa ospita il Bologna domenica 25 gennaio alle ore 15:00 per il 22° turno della Serie A 2025/26. Due squadre che rappresentano l’anima battagliera del campionato si sfidano in una gara in cui servono punti pesanti per le rispettive stagioni. Con una classifica ancora corta, il Grifone vuole difendere il proprio fortino e allungare la sua striscia positiva davanti ai suoi tifosi. Dall’altra parte gli emiliani di Italiano arrivano a Genova sospinti dall’entusiasmo generato dalle ultime prestazioni di Cambiaghi e Castro, in una sfida che mette in palio molto più di tre punti: orgoglio e ambizioni, alla vigilia di un giro di boa che spesso svela le reali forze in campo.

Le probabili formazioni di Genoa-Bologna

Genoa (3-5-2, allenatore: De Rossi): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Ballottaggio tra i pali tra Leali e l’ultimo arrivato Bijlow (55-45%), entrato in gruppo da pochi giorni. In difesa spazio a Otoa per lo squalificato Ostigard, mentre Ekuban resta indisponibile e Siegrist è in dubbio. Masini unico diffidato nella lista a disposizione.

Bologna (4-2-3-1, allenatore: Italiano): Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Recuperato Vitik in difesa, con Bernardeschi nuovamente convocato ma inizialmente in panchina. Miranda squalificato dopo l’ultima ammonizione, mentre Lucumi rimane out e Cambiaghi resta in diffida.

Ballottaggio sulla fascia tra Cambiaghi e Rowe, e davanti tra Castro e Immobile (entrambi al 55-45%).

Quote: Bologna con un leggero margine sugli uomini di De Rossi

Le lavagne degli scommettitori segnalano una sfida nel segno dell’equilibrio ma con leggero vantaggio per gli ospiti felsinei. William Hill quota il successo del Genoa a 2.90, il pari a 2.90 e la vittoria del Bologna a 2.50.

Numeri simili anche per Bet365, che propone il segno 1 a 3.00, la X a 3.00 e il colpo esterno dei rossoblù a 2.60. La sensazione, insomma, è che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in una partita che si annuncia più aperta che mai.

Le statistiche dei protagonisti: Cambiaghi, Castro, Colombo e Vitinha sotto la lente

In casa rossoblù ligure, Lorenzo Colombo cresce settimana dopo settimana: nelle 21 presenze col Genoa ha raccolto già 5 reti e 1 assist, dimostrando di sapersi sacrificare anche in fase difensiva (11 tackle e 1 intercetto).

La media di 82 duelli vinti su 217 totali ne testimonia il temperamento, mentre nei dribbling (11 riusciti su 30 tentativi) mostra ancora margini di miglioramento.

Al suo fianco, Vitinha si è rivelato prezioso sia per la manovra offensiva che per il lavoro sporco: 2 gol e 1 assist in 20 partite in rossoblù, ma soprattutto 285 duelli di cui ben 130 vinti – una presenza fisica e qualitativa tra le linee. La capacità di farsi trovare tra i reparti avversari è fotografata dalle 42 punizioni guadagnate, sintomo di una pericolosità costante nello scacchiere offensivo.

Bologna si aggrappa anche alla freschezza di Nicolò Cambiaghi, protagonista dell’andata e sempre più incisivo nelle scelte di Italiano: 3 gol e ben 4 assist in 18 presenze, condite da una media-voto di 7.06.

Spiccano i 50 falli subiti, segno della sua propensione a saltare l’uomo (13 dribbling riusciti su 26 tentati) e del pericolo che rappresenta ogni volta che parte in velocità sull’esterno.

A completare il pacchetto offensivo emiliano, Santiago Castro: in appena 19 presenze, l’attaccante argentino ha già timbrato 6 gol e 2 assist, con 16 passaggi chiave e una media di 65 duelli vinti. Castro si sta dimostrando attaccante capace di leggere la profondità e di capitalizzare ogni pallone giocabile.

Occhio anche a Riccardo Orsolini: tra i più esperti del Bologna, ha messo a segno 7 reti in 20 partite con una pericolosità costante testimoniata dai 39 tiri tentati (20 dei quali nello specchio) e 3 reti su rigore trasformate.