Genoa e Pisa si sfideranno il 3 gennaio alle ore 15:00 sullo storico prato dello Stadio Luigi Ferraris. È la diciottesima giornata della Serie A 2025/26, una gara che vede i rossoblù contendere i tre punti ad un Pisa in cerca di colpi esterni. Entrambe le squadre sono in una fase cruciale della stagione e puntano a partire con il piede giusto per sfruttare al meglio il mese di gennaio.

Le probabili formazioni di Genoa-Pisa

Al Luigi Ferraris, De Rossi e Gilardino schiereranno le rispettive formazioni con uno speculare 3-5-2. Tra i pali per il Genoa torna Leali, ristabilito dopo la squalifica, mentre in attacco sarà Colombo a guidare l'offensiva, preferito nel ballottaggio con Ekuban.

La compagine ligure scenderà in campo con Turati; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Il Pisa di Gilardino farà affidamento sul recente rientro di Meister dal virus, pronto a partire dal primo minuto. Si schiererà con Semper in porta; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo nella linea a tre di difesa; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori a centrocampo; mentre il duo offensivo sarà formato da Tramoni e Meister.

Italy Flag
Serie A
Giornata 18
02/01/2026 20:45
Cagliari
VS
Milan
03/01/2026 12:30
Como
VS
Udinese
03/01/2026 15:00
Sassuolo
VS
Parma
03/01/2026 15:00
Genoa
VS
Pisa
03/01/2026 18:00
Juventus
VS
Lecce
03/01/2026 20:45
Atalanta
VS
Roma
04/01/2026 12:30
Lazio
VS
Napoli
04/01/2026 15:00
Fiorentina
VS
Cremonese
04/01/2026 18:00
Verona
VS
Torino
04/01/2026 20:45
Inter
VS
Bologna

Quote di Genoa-Pisa: rossoblù favoriti

Secondo i bookmaker, il Genoa è favorito per la vittoria in casa.

William Hill quota la vittoria dei rossoblù a 1.85, il pareggio a 3.10 e il successo del Pisa a 4.50. Quote simili arrivano anche da Bet365, che offre la vittoria interna a 1.90, il pareggio a 3.10 e il colpo esterno dei toscani a 4.75.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
16
12
0
4
35 / 14
21
36
W
W
W
W
L
2
Milan
16
10
5
1
27 / 13
14
35
W
D
W
W
W
3
Napoli
16
11
1
4
24 / 13
11
34
W
L
W
W
W
4
Roma
17
11
0
6
20 / 11
9
33
W
L
W
L
L
5
Juventus
17
9
5
3
23 / 15
8
32
W
W
W
L
W
6
Como
16
7
6
3
22 / 12
10
27
W
L
L
W
W
7
Bologna
16
7
5
4
24 / 14
10
26
D
L
D
L
W
8
Lazio
17
6
6
5
18 / 12
6
24
D
D
W
D
L
9
Sassuolo
17
6
4
7
22 / 21
1
22
D
L
D
W
L
10
Atalanta
17
5
7
5
20 / 19
1
22
L
W
W
L
W
11
Udinese
17
6
4
7
18 / 28
-10
22
D
L
W
L
W
12
Cremonese
17
5
6
6
18 / 20
-2
21
L
D
L
W
W
13
Torino
17
5
5
7
17 / 28
-11
20
L
W
W
L
L
14
Cagliari
17
4
6
7
19 / 24
-5
18
W
D
L
W
L
15
Parma
16
4
5
7
11 / 18
-7
17
W
L
W
L
W
16
Lecce
16
4
4
8
11 / 22
-11
16
L
W
L
W
L
17
Genoa
17
3
5
9
17 / 27
-10
14
L
L
L
W
W
18
Verona
16
2
6
8
13 / 25
-12
12
L
W
W
L
L
19
Pisa
17
1
8
8
12 / 24
-12
11
L
D
L
L
L
20
Fiorentina
17
1
6
10
17 / 28
-11
9
L
W
L
L
L

Statistiche dei giocatori chiave: Colombo, Vitinha e i protagonisti pisani

Lorenzo Colombo, dopo il trasferimento a Genoa, si è progressivamente preso il suo spazio: in 17 presenze e 11 da titolare, ha totalizzato 907 minuti, segnando 2 reti.

Con 20 tiri, di cui 10 centrati, Colombo cerca di sfruttare la sua presenza in area, pur avendo una media di 6.44 di rating.

Vitinha, compagno di reparto di Colombo, si distingue per la sua combattività e per i numerosi duelli aerei: su 204, ne ha vinti 89. Le sue prestazioni, distribuite su 16 gare che hanno fruttato 2 gol e un assist, confermano un rollino di marcia costante, con una valutazione media di 6.79.

Per il Pisa, brilla Samuele Angori, giovane talento di 22 anni, che nonostante gli alti e bassi della stagione, ha fornito solidità in mezzo al campo con 207 passaggi e 13 chiave. Ricordiamo anche Mattéo Tramoni, attaccante che, tra poche luci e molte ombre, ha segnato 1 solo gol su 13 tiri, ma ha mostrato un buon tempismo nell'assistere i compagni.

Sarà interessante osservare ancora Henrik Meister nel suo ruolo d'attacco, rientrato al massimo della forma, che ambisce a sfruttare minuti importanti per aumentare il suo bottino di marcature fino ad ora fermo a 1, su un totale di 8 tiri.
