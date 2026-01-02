Genoa e Pisa si sfideranno il 3 gennaio alle ore 15:00 sullo storico prato dello Stadio Luigi Ferraris. È la diciottesima giornata della Serie A 2025/26, una gara che vede i rossoblù contendere i tre punti ad un Pisa in cerca di colpi esterni. Entrambe le squadre sono in una fase cruciale della stagione e puntano a partire con il piede giusto per sfruttare al meglio il mese di gennaio.

Le probabili formazioni di Genoa-Pisa

Al Luigi Ferraris, De Rossi e Gilardino schiereranno le rispettive formazioni con uno speculare 3-5-2. Tra i pali per il Genoa torna Leali, ristabilito dopo la squalifica, mentre in attacco sarà Colombo a guidare l'offensiva, preferito nel ballottaggio con Ekuban.

La compagine ligure scenderà in campo con Turati; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Il Pisa di Gilardino farà affidamento sul recente rientro di Meister dal virus, pronto a partire dal primo minuto. Si schiererà con Semper in porta; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo nella linea a tre di difesa; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori a centrocampo; mentre il duo offensivo sarà formato da Tramoni e Meister.

Quote di Genoa-Pisa: rossoblù favoriti

Secondo i bookmaker, il Genoa è favorito per la vittoria in casa.

William Hill quota la vittoria dei rossoblù a 1.85, il pareggio a 3.10 e il successo del Pisa a 4.50. Quote simili arrivano anche da Bet365, che offre la vittoria interna a 1.90, il pareggio a 3.10 e il colpo esterno dei toscani a 4.75.

Statistiche dei giocatori chiave: Colombo, Vitinha e i protagonisti pisani

Lorenzo Colombo, dopo il trasferimento a Genoa, si è progressivamente preso il suo spazio: in 17 presenze e 11 da titolare, ha totalizzato 907 minuti, segnando 2 reti.

Con 20 tiri, di cui 10 centrati, Colombo cerca di sfruttare la sua presenza in area, pur avendo una media di 6.44 di rating.

Vitinha, compagno di reparto di Colombo, si distingue per la sua combattività e per i numerosi duelli aerei: su 204, ne ha vinti 89. Le sue prestazioni, distribuite su 16 gare che hanno fruttato 2 gol e un assist, confermano un rollino di marcia costante, con una valutazione media di 6.79.

Per il Pisa, brilla Samuele Angori, giovane talento di 22 anni, che nonostante gli alti e bassi della stagione, ha fornito solidità in mezzo al campo con 207 passaggi e 13 chiave. Ricordiamo anche Mattéo Tramoni, attaccante che, tra poche luci e molte ombre, ha segnato 1 solo gol su 13 tiri, ma ha mostrato un buon tempismo nell'assistere i compagni.

Sarà interessante osservare ancora Henrik Meister nel suo ruolo d'attacco, rientrato al massimo della forma, che ambisce a sfruttare minuti importanti per aumentare il suo bottino di marcature fino ad ora fermo a 1, su un totale di 8 tiri.