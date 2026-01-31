Getafe e Celta Vigo sono pronte a sfidarsi sabato 1 febbraio alle 18:30 al Coliseum di Madrid nella 22ª giornata della Liga 2025/26. Una partita che promette equilibrio, come raccontano anche le lavagne dei bookmaker, e che potrebbe indirizzare la corsa salvezza e il piazzamento nella pancia della classifica spagnola.

Le probabili formazioni: Getafe solido, Celta offensivo

Secondo le ultime indicazioni, il tecnico del Getafe punta sul consueto 5-3-2 fatto di compattezza e ripartenze. Davanti a Soria, la difesa si affida a Duarte, Djene, Zaid Abner Romero, Kiko e Juan Iglesias, con Mario Martin, Luis Milla e Mauro Arambarri in mediana: saranno loro a dover spezzare il palleggio ospite e orchestrare la manovra.

In attacco le responsabilità offensive pesano sulle giovani gambe di Luis Vázquez e Martín Satriano, chiamato a cercare il primo gol stagionale.

Celta Vigo propone invece il 3-4-3 e una formazione sulla carta molto offensiva: tra i pali Ionut Radu, quindi difesa con Javi Rodriguez, Starfelt e Marcos Alonso. Sugli esterni Carreira e Hugo Alvarez, in mezzo Hugo Sotelo e Ilaix Moriba. In avanti, linea a tre con Jones El-Abdellaoui e Pablo Durán a supporto del funambolico Bryan Zaragoza, sempre insidioso nell'uno contro uno.

Quote: bookmaker in totale equilibrio per Getafe-Celta Vigo

L’atmosfera della vigilia si riflette anche nelle quote, che lasciano intendere una sfida davvero aperta a ogni risultato.

Su William Hill il successo interno e quello ospite sono dati entrambi a 2.75, mentre il pareggio è considerato leggermente meno probabile e viene proposto a 2.80. Bet365 fotografa un bilanciamento analogo: il segno 1 e il segno 2 sono disponibili a 2.80, mentre la X è quotata a 2.90. Numeri che certificano la totale incertezza all’alba del match della Liga.

Statistiche chiave: la regia di Milla e i guizzi di Vázquez, Satriano, Durán ed El Abdellaoui

In casa Getafe, occhi puntati sull’esperienza e sulla regia illuminata di Luis Milla, vero metronomo della squadra.

Il centrocampista madrileno ha già messo insieme 20 presenze tutte da titolare in questa Liga, e in 1755 minuti ha distribuito ben 814 passaggi, con 43 passaggi chiave e 7 assist: numeri che denotano centralità nella manovra e una spiccata propensione a innescare le punte. In fase di copertura Milla si è distinto anche per 28 tackle e 21 intercetti, spesso chiamato a interrompere la trama avversaria. Nonostante le oltre 170 sfide corpo a corpo, il bilancio dei duelli vinti e una sola espulsione riflettono il suo equilibrio tra aggressività e controllo.

In avanti, si guarda all’intesa tra Martín Satriano e Luis Vázquez. Il primo, uruguaiano classe 2001, ha cominciato la stagione da titolare: in 180 minuti non ha ancora trovato la via del gol, ma ha già duellato 32 volte con i difensori avversari, mostrando presenza e una discreta propensione al sacrificio anche in fase difensiva.

Protagonista più atteso è però Vázquez: l’argentino, all’esordio da titolare, è stato subito incisivo siglando il suo primo centro stagionale e portandosi a casa una valutazione di 7.3 dopo appena 86 minuti in campo.

L’attacco del Celta Vigo si affida all’inventiva del giovane Bryan Zaragoza, 19 presenze in stagione condite da un gol e un assist. Zaragoza mette in campo soprattutto il suo dribbling: ben 70 tentativi e 27 riusciti nel superare l’uomo, con 18 passaggi chiave e 12 tiri nello specchio della porta. Accanto a lui, Pablo Durán ha già trovato la rete due volte in 17 apparizioni, facendo registrare anche un assist e una plateale tendenza al movimento tra le linee (5 passaggi chiave, 17 dribbling tentati).

Ma occhio anche a Jones El-Abdellaoui, classe 2006 norvegese di ascendenti marocchine, che pur avendo giocato prevalentemente da subentrante ha già messo a referto due gol in dodici presenze: con 17 duelli vinti e 9 dribbling riusciti, può essere l’arma sorpresa dalla panchina.
