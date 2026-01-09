Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha lanciato un messaggio chiaro in vista del girone di ritorno: “Mai arrendersi, il ritorno è un altro campionato”. Le sue parole, diffuse tramite un video alla stampa, hanno segnato l’avvio di una nuova fase per la squadra toscana.

Le parole dell’allenatore

Il tecnico nerazzurro ha scelto un formato alternativo alla conferenza stampa tradizionale, affidando il suo messaggio a un video distribuito alla stampa per ragioni logistiche. In esso ha ribadito la necessità di non mollare, sottolineando che il girone di ritorno rappresenta una sfida a sé, da affrontare con rinnovata determinazione.

Un nuovo inizio, dunque, per il Pisa.

La ripartenza del Pisa

Il Pisa si prepara a ripartire con spirito combattivo. Il girone di ritorno, secondo Gilardino, richiede un approccio diverso: serve resilienza, concentrazione e la capacità di reagire alle difficoltà. Il tecnico ha voluto trasmettere fiducia e determinazione, elementi fondamentali per affrontare la seconda parte della stagione.

Il rendimento del Pisa

Il Pisa arriva al giro di boa con il peggior rendimento della sua storia recente: dopo diciannove giornate ha raccolto appena dodici punti, frutto di una sola vittoria, nove pareggi e nove sconfitte. Con tredici gol segnati e ventotto subiti, si tratta del peggior avvio in Serie A per la squadra toscana, paragonabile solo alla stagione 1990‑91 per le reti incassate.

In questo contesto, il messaggio di Gilardino assume un valore ancora più significativo: non solo un invito a non arrendersi, ma anche una chiamata alla responsabilità e alla reazione collettiva.