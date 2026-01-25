Lo stadio Estadio Municipal de Montilivi si prepara a vivere una serata di Liga carica di tensione e ambizioni: lunedì 26 gennaio, alle ore 21:00, il Girona ospita il Getafe nel quadro della ventunesima giornata della stagione 2025/26. L’atmosfera sarà rovente sulle tribune catalane, con i padroni di casa determinati a mantenere il passo in campionato e gli azulones decisi a strappare punti preziosi in terra ostile. Questa sfida metterà di fronte due realtà in crescita della Liga, due filosofie di gioco differenti e alcuni dei talenti emergenti più interessanti del campionato spagnolo.

Le probabili formazioni di Girona-Getafe

Le scelte degli allenatori promettono una gara ricca di duelli individuali e calcio verticale. Il Girona dovrebbe affidarsi al collaudato 4-5-1, con Paulo Gazzaniga tra i pali, la retroguardia formata da Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind e Alex Moreno. In mediana, tanta qualità e copertura grazie a Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Thomas Lemar, Martín Núñez e Bryan Gil, mentre l’attacco sarà affidato al terminale Vladyslav Vanat, già riferimento offensivo per i biancorossi.

Il Getafe, dal canto suo, si presenta con il 3-5-2. Davanti a David Soria, agiranno Sebastián Boselli, Domingos Duarte e Djené Dakonam; sugli esterni spazio a Juan Iglesias e Diego Rico Salguero, mentre il cuore del centrocampo vedrà protagonisti Luis Milla, Mario Martin e Mauro Arambarri.

In attacco, tandem composto dal giovane Adrián Liso e dallo sfornato Martín Satriano, pronto a cogliere la chance da titolare.

Quote: Girona avanti nei pronostici, Getafe costretto all’impresa

I principali bookmaker puntano decisi sul Girona come squadra favorita. William Hill quota il successo interno dei catalani a 2.05, il pareggio a 3.00 e il blitz esterno degli azulones a 3.90.

Quote simili da Bet365, che offre il segno 1 a 2.10, la X a 3.00 e il 2 addirittura a 4.10. La scelta degli operatori riflette il percorso recente del Girona, soprattutto nel rendimento casalingo, mentre il Getafe dovrà tentare il colpo grosso sfruttando le proprie ripartenze e la solidità difensiva tipica delle squadre madrilene.

Focus sui protagonisti: Tsygankov, Vanat e Gil per il Girona; Liso e Satriano tra gli azulones

Sul fronte catalano, un nome su tutti attira le attenzioni: Viktor Tsygankov.

L’ucraino si sta confermando come uno degli attaccanti più continui della rosa: sono già 4 le reti in 14 apparizioni stagionali, con un apporto costante anche in termini di assist (2) e partecipazione alla manovra. Tsygankov si distingue per precisione (10 tiri su 14 in porta), 18 passaggi chiave e ben 57 duelli vinti su 100, mostrando impegno anche in fase di recupero con 20 tackle totali. Senza ammonizioni perse, rappresenta la disciplina e la pulizia tecnica a servizio del gruppo.

Grande attesa anche per Bryan Gil, che con 17 presenze (11 da titolare) e oltre 900 minuti giocati, si è integrato al meglio negli schemi catalani. Nonostante il conto dei gol sia ancora a zero, la sua presenza è fondamentale nel cucire gioco sulle fasce: basti pensare ai 3 assist serviti grazie a 19 dribbling completati su 50 tentativi e la predisposizione al duello (62 vinti su 148).

Decisivo anche nel pressing, con 15 tackle e 7 intercetti, pur con una quota di cartellini gialli (4) che racconta il suo agonismo mai banale.

Davanti Vanat è l’uomo d’area: 7 centri in 17 presenze, con 3 rigori trasformati, e un’impressionante percentuale di tiri nello specchio (13 su 14). Non spicca nei duelli aerei (34 vinti su 100) ma si è già dimostrato implacabile dal dischetto. La sua presenza fisica e la concretezza sottoporta ne fanno un osservato speciale, pur con una certa tendenza al fallo (23 commessi, 3 gialli).

Spostando la bussola su Getafe, Adrián Liso rappresenta il talento emergente: classe 2005, con 17 presenze e 3 reti all’attivo, oltre a 80 duelli vinti su ben 232 tentati e 27 falli subiti.

Il giovane attaccante mostra carattere e qualità nel dribbling (12 riusciti su 34) e non manca di dare una mano anche in copertura (16 tackle, 2 intercetti), anche se la cifra di 30 falli commessi e 2 ammonizioni sottolinea una certa irruenza.

Accanto a lui Martín Satriano, uruguaiano con passaporto italiano, che ha appena messo piede da titolare in Liga con 90 minuti, 2 tiri e 1 palla chiave fornita al compagno. La capacità di presidiare fisicamente l'area avversaria e l’attitudine al duello lo rendono il terminale ideale per sfruttare anche le palle sporche che spesso emergono nelle partite di questa intensità.