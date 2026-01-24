Il calendario della Bundesliga propone per sabato 24 gennaio, con calcio d'inizio alle 15:30, una sfida tutta da vivere alla Voith-Arena di Heidenheim: i padroni di casa del neopromosso Heidenheim incrociano le armi con il Lipsia, una delle big della massima serie tedesca. Sul prato della Voith-Arena si sfidano due squadre con obiettivi di classifica diametralmente opposti: i padroni di casa cercano punti pesanti per la salvezza, mentre il Lipsia vuole continuare la sua corsa ai vertici della classifica e non perdere terreno rispetto alla vetta.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Lipsia

L'Heidenheim di Schmidt punta su un 4-3-1-2 che dovrebbe vedere Ramaj tra i pali, una linea difensiva con Busch, Mainka, Gimber e Traore. In mezzo al campo Beck, Schoeppner e Dorsch, con Ibrahimović nelle vesti di trequartista alle spalle della coppia Pieringer-Honsak.

Risponde il Lipsia con un 4-3-3 in cui Gulacsi sarà il portiere designato, difesa a quattro composta da Baku, Orban, Lukeba e Raum. In mediana dovrebbero agire Schlager, Seiwald e Baumgartner, mentre il tridente offensivo vedrà Diomande al centro, supportato da Romulo Cruz e Nusa sulle fasce. Spicca nel pacchetto avanzato la presenza di giovani di grande talento come Diomande e Nusa.

Quote e favoriti: i bookmaker danno fiducia al Lipsia

I pronostici della vigilia non lasciano spazio a dubbi sull'identità della favorita: il Lipsia parte nettamente avanti secondo le lavagne dei principali bookmaker. William Hill quota il successo esterno del Lipsia a 1.57, il pareggio a 4.20 e la vittoria interna dell'Heidenheim a 4.80.

Stesse indicazioni da Bet365, che propone il 2 a 1.57, la X a 4.50 e il successo dei padroni di casa addirittura a 5.00. Un divario tecnico confermato anche dalle gerarchie in rosa: per Heidenheim servirà una vera impresa se vuole strappare punti contro una candidata alle posizioni di vertice.

Il punto sui protagonisti: Diomande e la freschezza Lipsia, Heidenheim si affida al lavoro di gruppo

Senza stelle affermate di livello internazionale, Heidenheim fa affidamento soprattutto su una condizione di gruppo e sull’apporto di giocatori chiave.

Mathias Honsak (15 presenze, 785 minuti giocati) non ha ancora trovato la via del gol, ma le sue 17 conclusioni tentate e i 168 passaggi offrono dinamismo e possibilità di inserimento, oltre che una buona attitudine al sacrificio difensivo (14 tackle, 11 intercetti).

Arijon Ibrahimović, ventenne scuola Bayern Monaco, è alla sua prima vera stagione da protagonista al centro del progetto Heidenheim. Nei suoi numeri (18 presenze, 2 assist, 19 tiri di cui 13 nello specchio e ben 34 passaggi chiave) emerge una notevole tecnica palla al piede e volontà di prendersi responsabilità tra le linee, sebbene manchi ancora la concretezza sottoporta.

Marvin Pieringer, con 2 reti in 12 apparizioni e 707 minuti, è il terminale offensivo di riferimento: fisicamente imponente (191 cm), Pieringer si distingue per la facilità nel vincere duelli (64 su 133) e per la predisposizione ad abbassarsi in appoggio (169 passaggi, 9 chiave, 16 falli subiti).

Tuttavia la prolificità offensiva è ancora tutta da affinare.

Sul fronte del Lipsia, la nota di copertina va a Yan Diomande: il diciannovenne ivoriano ha già lasciato il segno, con 6 reti e 2 assist in 16 presenze e una media voto di 7.52. Impressionanti anche i 44 dribbling riusciti su 78 e la notevole pericolosità sottoporta (14 tiri nello specchio), oltre a una cifra atletica che lo rende difficile da contenere per qualsiasi difesa avversaria.

Antonio Nusa, norvegese classe 2005, aggiunge ulteriore dinamismo e qualità dalla trequarti. Nei suoi 14 gettoni stagionali ha offerto stabilità (11 presenze da titolare), segnando 1 gol e mettendo a referto 1 assist. Spiccano nei suoi numeri gli 85 duelli vinti su 142 totali, oltre a 32 dribbling riusciti su 62 tentativi.

Completa il tridente Romulo Cruz: il brasiliano ha timbrato il cartellino 6 volte in 13 uscite, mettendo in mostra anche spiccato altruismo (3 assist sui 16 passaggi chiave) e garantendo solidità a livello aerobico con oltre 1000 minuti da titolare.