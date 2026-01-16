L'appuntamento con la Bundesliga ritorna sabato 17 gennaio alle ore 15:30 alla PreZero Arena di Sinsheim, dove l'Hoffenheim ospita il Bayer Leverkusen per la diciottesima giornata di campionato. In casa dei biancoblu di Sinsheim, il confronto si annuncia già denso di aspettative.

Le probabili formazioni: l'Hoffenheim rispolvera la fantasia, Leverkusen con la qualità

L'Hoffenheim dovrebbe schierarsi con un solido 4-2-3-1, scegliendo tra i pali Oliver Baumann e una linea difensiva a quattro con Coufal, Hranac, Kabak e Bernardo. Davanti alla difesa fiducia ad Avdullahu e Burger, mentre la batteria dei trequartisti vedrà probabilmente in campo Kramaric, Asllani e Prass, pronti a sostenere Lemperle unica punta.

Bayer Leverkusen opta invece per un camaleontico 3-4-2-1: Flekken tra i pali, difesa a tre con Quansah, Bade e Belocian; sulle fasce Arthur e Grimaldo, in mezzo spazio all'equilibrio di Aleix Garcia e Andrich. A supporto dell'unica punta Terrier agiranno Malik Tillman e Jonas Hofmann, per una trequarti che promette qualità e verticalità.

Le quote: Hoffenheim appena avanti, equilibrio nelle previsioni

Le lavagne dei bookmaker riflettono grande incertezza, ma vedono l'Hoffenheim leggermente favorito tra le mura amiche.

William Hill quota la vittoria interna a 2.38, il pareggio a 3.60 e il successo ospite a 2.60. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Bet365, che offre l'1 a 2.40, la "X" a 3.80 e il “2” a 2.70. I quotisti sembrano puntare sulla forza dell'Arena di Sinsheim, ma il Leverkusen, armato di talento e fisicità, non parte certo battuto.

Le statistiche chiave: i numeri che accendono la sfida

Alexander Prass, esterno austro-tedesco dell’Hoffenheim, è uno dei lavoratori silenziosi ma preziosi dei padroni di casa: 14 presenze in Bundesliga 2025, solo 4 da titolare ma spesso pronto a dare il suo apporto dalla panchina.

In 447 minuti giocati ha confezionato un assist, 178 passaggi totali (di cui 4 chiave) e 16 contrasti riusciti, senza mai finire ammonito. Un jolly che può rivelarsi prezioso nello scacchiere di Pellegrino Matarazzo.

Chi invece infiamma la trequarti è Fisnik Asllani: attaccante classe 2002, già autore di 6 reti in 16 apparizioni, spesso schierato dal primo minuto. Forte fisicamente e bravo nell’inserimento, Asllani ha giocato finora 1.057 minuti, impreziosendoli con 3 assist. Le sue 26 conclusioni (11 nello specchio) lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie. Anche in fase di costruzione non si tira mai indietro: 289 passaggi scambiati, 20 key pass e 21 falli subiti certificano la sua centralità nel gioco dell'Hoffenheim.

Perno offensivo accanto ad Asllani sarà il giovane Tim Lemperle, classe 2002 e già a quota 6 gol in 15 gettoni. Oltre alle reti, Lemperle porta in dote 2 assist e una buona presenza fisica nei duelli aerei (142 duelli totali affrontati, 49 vinti), senza dimenticare la capacità di guadagnare rigori come già successo in stagione.

Passando al Bayer Leverkusen, la qualità sulle fasce e tra le linee porta il nome di Jonas Hofmann: in 13 presenze da centrocampista offensivo ha messo insieme 2 reti e 1 assist in 661 minuti giocati. Preciso nei passaggi (347 totali, 9 chiave), abile nei dribbling (4 riusciti su 7 tentativi) e sempre insidioso negli inserimenti, Hofmann rimane un cardine per gli uomini di Xabi Alonso.

L’altro sorvegliato speciale in maglia rossonera è Malik Tillman: statunitense, 23 anni, protagonista nelle rotazioni offensive del Bayer con 12 partite e già 3 gol a referto. Il suo apporto si misura anche nella quantità di gioco (448 passaggi, 16 chiave), 21 tackle e soprattutto nei duelli: ne ha vinti 57 su 99, segno della sua vitalità anche in fase di recupero palla.

Menzione per Martin Terrier, attaccante transalpino che, nonostante solo 9 presenze (3 da titolare, 6 da subentrato), ha già siglato 3 reti con una media realizzativa invidiabile. Ben 8 tiri, di cui 4 nello specchio, e una propensione al gioco di sponda testimoniata dai 19 duelli vinti su 32 totali affrontati.