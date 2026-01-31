Sarà la PreZero Arena di Sinsheim ad accendere i riflettori sul confronto tra Hoffenheim e Union Berlino, match valido per la ventesima giornata della Bundesliga 2025/26. Fischio d’inizio fissato per sabato 31 gennaio alle ore 15:30. I padroni di casa cercano continuità nella corsa all’Europa, mentre gli ospiti vogliono lasciarsi alle spalle un periodo complicato.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Union Berlino

Entrambe le squadre si schiereranno con assetti collaudati: l’Hoffenheim opta per un 4-5-1 solido ma propositivo, con Baumann tra i pali, una difesa che vede Coufal e Bernardo sugli esterni e la coppia Hranac-Hajdari al centro.

Sulla mediana, spazio a Proemel e Geiger con Avdullahu pronto ad inserirsi, mentre il peso della manovra offensiva graverà sulle spalle dell’inossidabile Kramaric e del talento emergente Lemperle, affiancati da Prass e Prass a completare l’undici.

L’Union Berlino risponde con il classico 4-4-2. Davanti a Roennow confermati Doekhi e Querfeld in mezzo, con Leite sulla fascia sinistra e Juranovic a destra. In mezzo, Khedira è l’uomo d’ordine, affiancato da Haberer e Kemlein: sulle ali troviamo Woo-Yeong Jeong, mentre il tandem offensivo presenta due carte interessanti come Ilyas Ansah e Andrej Ilic, pronti a sfruttare ogni spazio con fisicità e tecnica.

Quote: Hoffenheim avanti nei pronostici dei bookmaker

I principali operatori piazzano l’Hoffenheim in posizione di assoluto favore: William Hill quota la vittoria casalinga a 1.75, il pareggio a 3.60, mentre un successo esterno dell’Union Berlino si gioca a 4.00. Su Bet365 le cifre sono simili: 1.80 per l’«1», 3.80 per la «X» e 4.33 per il colpo grosso degli ospiti.

Il trend dei palinsesti parla chiaro: fiducia nei padroni di casa, anche in virtù del fattore campo e della maggiore solidità esibita fin qui.

Focus statistiche: Kramaric e Lemperle le minacce, ma occhio ad Ansah e Ilic

Se c’è un uomo simbolo nell’attacco dell’Hoffenheim, quello è Andrej Kramaric.

Il croato, che non sembra sentire il peso degli anni, ha già timbrato il cartellino in 6 occasioni nelle prime 19 uscite, accompagnando le sue reti con 4 assist e una presenza costante nella manovra (503 passaggi totali). Il suo peso specifico si vede anche nei numeri dei tiri, visto che ha centrato lo specchio in 15 occasioni su 24 tentativi. Non manca il contributo nei dribbling (10 riusciti su 18 tentativi) e nelle palle-gol create (22 passaggi chiave), segno che Kramaric è il motore del gioco avanzato di Matarazzo.

Accanto a lui, il giovane Tim Lemperle si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore: 6 gol in 17 presenze, 2 assist e ben 14 conclusioni nello specchio, con una propensione ai movimenti d’area che lo hanno reso un riferimento imprescindibile nel 4-5-1.

Lemperle ha già conquistato e trasformato un rigore, e partecipa attivamente anche nella costruzione (329 passaggi e 19 chiave). Il suo dinamismo si riflette nei 159 duelli totali disputati, con 56 portati a casa, oltre a una spiccata determinazione nel pressing alto (9 dribbling riusciti su 22 tentativi).

Non va trascurato il contributo di Alexander Prass, protagonista di una crescita costante nello scacchiere difensivo e protagonista sia in fase di possesso che di interdizione. Le sue 17 presenze (7 da titolare) gli hanno permesso di iscrivere a referto 1 gol e 1 assist, oltre a registrare dati interessanti nei duelli vinti (44 su 92) e nei tackling (21 riusciti).

Passando all’Union Berlino, Rani Khedira rappresenta il cuore pulsante della mediana della formazione capitolina: costante supporto in fase di recupero (49 tackle vinti su 18 partite), 3 reti fondamentali e un contributo importante anche nelle palle recuperate (22 intercetti).

L’ex Lipsia ha nel temperamento una caratteristica chiave, confermandosi leader anche sotto il profilo della quantità (27 falli commessi e 5 gialli rimediati).

Occhio però al giovane Ilyas Ansah, sempre più al centro delle trame offensive di Gießelmann. In 19 apparizioni, gran parte delle quali da titolare, ha già segnato 5 reti e fornito un assist, facendo della mobilità e dell’imprevedibilità i suoi punti forti (21 dribbling riusciti su 45 tentativi). A completare il tandem in avanti, Andrej Ilic non è ancora riuscito a trovare la via del gol ma si segnala per ben 7 assist e 22 passaggi chiave, sintomo di una visione di gioco superiore, oltre a una spiccata combattività (94 duelli vinti su 267).