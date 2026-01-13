Il Fenerbahçe ha formalmente presentato un'offerta per N’Golo Kanté, centrocampista francese attualmente in forza all’Al‑Ittihad in Arabia Saudita, e ha programmato un incontro con il suo agente per definire i dettagli del trasferimento.

La proposta del club turco

Il club turco ha avanzato una proposta ufficiale per Kanté, il cui contratto con l’Al‑Ittihad scadrà a fine stagione. L’iniziativa è stata confermata dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, secondo cui il Fenerbahçe è fortemente determinato a chiudere l’operazione. I dirigenti Ertan Torunoğulları e Devin Özek si sono recati nella regione per incontrare i rappresentanti del giocatore.

Il percorso di Kanté

Il centrocampista, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha lasciato il Chelsea nel 2023 per trasferirsi in Arabia Saudita. In questa stagione ha collezionato circa venti presenze tra campionato e competizioni continentali, segnando un gol e mantenendo statistiche difensive di alto livello. Il Fenerbahçe, che ha già rinforzato il centrocampo con Matteo Guendouzi, vede in Kanté un tassello fondamentale per la corsa al titolo in Süper Lig.

I dettagli dell'offerta

Secondo indiscrezioni, l’offerta del Fenerbahçe è accompagnata da un incontro già programmato con l’agente di Kanté, previsto per martedì. Il club turco punta a sfruttare gli ultimi mesi di contratto del giocatore per ottenere un trasferimento immediato, anche se non è esclusa la possibilità di un trasferimento a parametro zero in estate.