In un gennaio tradizionalmente complicato, fatto più di incastri e occasioni che di grandi colpi, alla Continassa potrebbe arrivare una boccata d’ossigeno quasi insperata. Il nome è quello di Kaio Jorge, un passato in bianconero senza lasciare tracce profonde sul campo, ma che oggi rischia di diventare una pedina preziosa, senza nemmeno indossare la maglia della Juve.

Il centrocampista offensivo brasiliano, ceduto nel 2024 al Cruzeiro per 7 milioni di euro dopo una stagione incoraggiante in prestito al Frosinone, è infatti tornato a brillare in patria.

Prestazioni continue, gol, personalità e una crescita che non sono passate inosservate agli occhi delle big sudamericane. Tra queste, il Flamengo starebbe preparando l’assalto decisivo.

Kaio Jorge, da esubero a tesoretto inatteso

Quando la Juventus decise di cedere Kaio Jorge al Cruzeiro, la scelta sembrava definitiva e poco romantica. Eppure, nella trattativa, i dirigenti bianconeri furono lungimiranti nel mantenere una percentuale del 30% sulla futura rivendita del fantasista. Una clausola che oggi assume un peso specifico enorme. Il Flamengo, uno dei club più ricchi e ambiziosi del Sudamerica, sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per strappare il giocatore al Cruzeiro.

In caso di chiusura dell’operazione a queste cifre, alla Juventus spetterebbero circa 12 milioni di euro netti, una somma tutt’altro che marginale.

Nuova liquidità per il mercato di gennaio

Soldi freschi che potrebbero avere un impatto immediato sulle strategie della Juventus. In un calciomercato invernale segnato dalla prudenza e dalla necessità di operare quasi esclusivamente con prestiti o scambi, incassare 12 milioni inattesi cambierebbe sensibilmente lo scenario. La dirigenza potrebbe così sbloccare alcune cessioni e, allo stesso tempo, intervenire con maggiore decisione su profili mirati: dall’esterno destro tanto richiesto da Luciano Spalletti fino a un vice Yildiz capace di dare respiro e alternative offensive al turco.

Un effetto domino che parte dal Brasile e arriva fino a Torino, dimostrando come, nel calcio moderno, anche un’operazione apparentemente secondaria possa trasformarsi in una risorsa chiave.