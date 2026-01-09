Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata de 9 gennaio in contrada Farina, alla periferia di Crotone, vicino alla Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa. Un violento scontro tra una Toyota e una Jeep ha provocato il ferimento di cinque persone, di cui una in condizioni particolarmente gravi. Le forze dell'ordine e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza, ma le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Un altro incidente stradale è stato registrato, sempre in Calabria, nella serata dell'8 gennaio sulla Statale 106 nel territorio di Corigliano-Rossano senza causare gravi feriti.

La dinamica dell’incidente a Crotone

L’incidente si è verificato su un tratto di strada periferico, dove la Toyota e la Jeep si sono scontrate violentemente. L'auto del conducente 63enne, alla guida della Toyota, è finita fuori strada a causa dell'urto, e l'uomo è rimasto gravemente ferito, incastrato nell’abitacolo. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per estrarre la vittima e mettere in sicurezza la zona. Data la gravità della situazione, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso presso una struttura ospedaliera di Catanzaro per le necessarie cure specialistiche.

Il soccorso delle persone ferite

Nel veicolo coinvolto, inoltre, si trovavano quattro giovani a bordo della Jeep, tutti feriti ma fortunatamente non in pericolo di vita.

I sanitari del 118 hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero preoccupazioni gravi, ma sono comunque sotto osservazione. Un Giorno di Incidenti: Un Sguardo a Corigliano-Rossano

Incidente sulla Statale 106 a Corigliano-Rossano

Nella serata dell’8 gennaio, un altro sinistro si è verificato sulla Statale 106, nel comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. In questo caso, uno scontro tra un’autovettura Opel e un Tir ha causato danni ai mezzi coinvolti, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. L’incidente è avvenuto in una zona da anni oggetto di richieste di interventi per migliorare la sicurezza stradale, in particolare vicino alla Zona Industriale e al centro commerciale I Portali.

Nonostante la tempestiva risposta dei soccorsi, la questione della sicurezza sulle strade della Statale 106 resta una delle principali preoccupazioni per le autorità locali e per l'Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada, che da tempo denuncia la necessità di interventi urgenti per prevenire nuovi incidenti.