La Serie A riapre il sipario per la 22ª giornata e, venerdì 23 gennaio alle 20:45, i riflettori del Giuseppe Meazza si accenderanno su Inter-Pisa. I nerazzurri di Chivu, reduci da due vittorie essenziali, vogliono allungare la loro marcia-scudetto con un’avversaria neopromossa, decisa però a stupire in uno dei templi del calcio italiano. La posta in gioco è alta: per l’Inter è una preziosa occasione per consolidare il primato e testare alcuni giovani talenti; per il Pisa di Gilardino, il sapore dell’impresa è la motivazione necessaria contro una big.

Le probabili formazioni: Inter pronta al turnover, Pisa recupera Caracciolo

Per l’Inter, Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando sulla freschezza di alcuni volti nuovi alla ricerca di minuti importanti. In porta Sommer, difeso da un terzetto guidato da Bisseck, Akanji (in leggero vantaggio su De Vrij) e Carlos Augusto. Sulle fasce spazio a Luis Henrique e Dimarco, mentre a centrocampo Sucic potrebbe trovare dal 1’ una maglia al fianco di Barella (in ballottaggio con Zielinski) e Mkhitaryan. Davanti, la presenza di Lautaro Martínez sembra certa, con Pio Esposito favorito su Bonny come suo partner offensivo.

In casa Pisa, Gilardino recupera Caracciolo dopo la squalifica, inserendolo nella linea difensiva a tre con Calabresi e Canestrelli (Calabresi parte avanti rispetto a Coppola).

A centrocampo, Touré, Marin, Aebischer e Angori, mentre sulla trequarti agiscono Moreo e Tramoni (entrambi insidiati da Leris), a supporto della punta Meister. Da non escludere novità anche dalla panchina, con il neo acquisto Loyola e il ritorno di Leris tra le alternative.

Quote: i bookmakers vedono l’Inter senza rivali

I numeri sono impietosi per i toscani: secondo William Hill, la vittoria nerazzurra è quotata a 1.17, il pareggio sale a 7.00 e il colpo esterno del Pisa tocca quota 15.00.

Stesse proporzioni per Bet365, che paga 1.18 la vittoria dell’Inter, 7.50 il pari e ancora 15.00 il successo dei nerazzurri toscani. Un segnale chiaro: i bookmaker considerano il match a senso unico, con Lautaro e compagni chiamati a non fallire davanti al loro pubblico.

Stelle e sorprese: numeri chiave da San Siro a Pisa

Tra i protagonisti più attesi, Federico Dimarco continua a brillare nel motore dell’Inter: il mancino milanese ha già collezionato 19 presenze (16 da titolare), 1481 minuti in campo, 4 reti e 5 assist a referto.

La sua pericolosità si riflette in 21 tiri complessivi (11 in porta), 31 recuperi di palla e ben 49 occasioni create in fase di rifinitura, confermando il suo ruolo di creatore di gioco sulla fascia.

L’attacco nerazzurro sarà affidato ovviamente a Lautaro Martínez, leader tecnico e carismatico della squadra di Chivu. Con 11 gol e 4 assist in 21 presenze (19 volte da titolare), Lautaro è stato protagonista di 53 conclusioni verso la porta (28 nello specchio) e 26 passaggi chiave, oltre a una generosa presenza in fase difensiva con 17 tra contrasti e intercetti. Il duello aereo e la concretezza in area sono stati spesso letali per le difese avversarie.

Cresce l’attesa anche per Francesco Pio Esposito, prodotto del vivaio nerazzurro: il classe 2005 si è già ritagliato spazio con 19 presenze (5 da titolare), 2 reti e 3 assist.

Dotato di fisicità e coraggio, vanta 24 conclusioni, 11 passaggi chiave e 57 duelli vinti: numeri che evidenziano la sua crescita e il suo spirito combattivo, fondamentali nella bagarre d’area e nelle azioni di seconda palla.

Tra le file del Pisa, attenzione al lavoro silenzioso di Samuele Angori, centrocampista duttile con 18 apparizioni e un ottimo dato nei duelli vinti (68 su 112), oltre alla capacità di legare il gioco grazie a 19 passaggi chiave e 25 tackle utili. Sulle corsie e in interdizione è un punto fermo nella squadra toscana.

In avanti, Mattéo Tramoni cercherà di sorprendere la retroguardia nerazzurra: il numero 10 del Pisa ha realizzato finora 2 gol e 1 assist in 19 partite, dialogando spesso sulla trequarti (24 passaggi chiave) e mostrando anche nella fase di non possesso un’apprezzabile generosità (19 tackle). Vicino a lui, Henrik Meister ha totalizzato 2 gol e 49 duelli vinti in 17 apparizioni, alternando spunti tecnici a una buona presenza fisica nel cuore dell’area milanese.