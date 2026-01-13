Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e dell'impatto che Spalletti ha avuto con il mondo bianconero: "E' stato fatto un importante salto di qualità e allora il mio grido, metaforicamente parlando, è quello di invitare la società a rinnovare il contratto a Spalletti. Io credo che in questo momento debba essere la priorità, perché se è già seguito così, ovvero come un allenatore in scadenza o meglio con un rinnovo condizionato, a maggior ragione quando sarà rinnovato diventerà il nuovo condottiero di questa squadra, a prescindere dai risultati che potrà ottenere o meno".

Balzarini crede in Spalletti: 'Credo sia l'allenatore giusto, arrivato al momento e nel posto giusto'

Ancora Balzarini su Spalletti: "Io credo che lui sia l'allenatore giusto, arrivato nel posto giusto e al momento giusto per la Juventus. Noi possiamo ovviamente trarre un bilancio da quando è arrivo, il primo di novembre ad oggi ed è un bilancio che in campionato parla di una sola sconfitta a Napoli. Ma al di là delle dei dati numerici c'è stato il cambiamento di testa nei giocatori. C'era gente in totale deficit d'autostima e anche tutte le cose che accadevano in campo, giravano nel senso sbagliato. Adesso è una squadra che ha autostima e guarda caso gira tutto per il verso giusto, anche dal punto di vista del karma: con la Cremonese ad esempio, il tiro di Miretti prende la testa di Bremer e va dentro, il rigore di Yildiz viene toccato appena da Audero quel tanto che basta da consentirgli di ributtarlo in porta.

Insomma tanti piccoli particolari che si compongono attorno a una squadra che ora emana energia positiva".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Credo che le prossime 5 partite saranno l'ago della bilancia'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito fra i suoi sostenitori sul web: "Se non rinnovano il contratto a Spalletti, dopo quello che ha sino ad oggi dimostrato, sarebbe da rinchiuderli immediatamente in un manicomio" scrive un utente su Youtube. Un altro invece, predicando calma aggiunge: "Le prossime 5 di campionato con Cagliari, Napoli, Parma, Lazio e Inter più le due in Champions League saranno l'ago della bilancia per tutti. Prima dubito che si parlerà di rinnovo".