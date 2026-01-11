Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus è un argomento che scalda il pubblico bianconero e i fan del turco. Nelle scorse settimane il club bianconero e l'entourage del ragazzo si sono incontrati per discuterne ma da quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini, le parti non avrebbero fatto passi avanti per l'intesa.

Juventus, Balzarini avverte: 'Passi avanti nel rinnovo di Yildiz? Non mi risultano'

Il giornalista Gianni Balzarini ha fatto il punto della situazione Yildiz sul proprio canale Youtube: "In questo momento non c'è intenzione di mettere il turco sul mercato, ma allo stesso tempo se proprio vogliamo dirla tutta, questo benedetto rinnovo non è ancora stato firmato.

O meglio, più che rinnovo si tratterebbe di un adeguamento, anche se poi ci sarebbe l'aumento effettivo di un anno di contratto che attualmente è in scadenza al 30 giugno 2029. Questo passaggio, ormai quasi da telenovela, che lo vedrebbe balzare dal milione e mezzo che guadagna ora ai 6 milioni netti all'anno che dovrebbe percepire, non si è ancora verificato. Sembrava che tutto potesse accadere durante le feste o che quanto meno durante il periodo natalizio le parti trovassero un accordo poi da ratificare nel mese successivo, quindi a gennaio, ma a questo momento non c'è nulla di confermato. Gli incontri ci sono stati, ma è trapelato poco o niente, nel senso che passi avanti da questo punto di vista non me ne risultano".

Balzarini ha poi concluso sottolineando: "Quindi la situazione è ancora abbastanza di stallo. Poi magari di colpo usciranno con un annuncio, perché la Juve a volte fa così, nel quale ci informeranno che è stato trovato l'accordo, firma del rinnovo e dell'adeguamento".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Yildiz non è il fenomeno che dicono tutti, vendiamolo e ne prendiamo 2'

Le parole di Balzarini su Yildiz hanno acceso il dibattito fra i suoi sostenitori sul web: "Io non vedo un'urgenza di rinnovo di Yildiz. Ha rinnovato a inizio anno a fine anno se ne riparla" scrive un utente su Youtube. Un altro poi rintuzza dicendo. "Via Yildiz, non è il fenomeno che dicono , nn in grado di cambiare la storia di una partita. Venderlo per prenderne 2 non sarebbe male..."