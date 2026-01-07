Secondo quanto riferito su X dal giornalista Graziano Campi, il nervosismo palesato da Spalletti e soprattutto le accuse mosse dall'allenatore della Juventus contro coloro che hanno criticato Jonathan David per le ultime prestazioni, sarebbero fesserie da poco conto. Per Campi infatti, media e tifosi devono essere liberi di contestare un calciatore ben pagato e che alla Juve finora ha dato davvero poco in termini di realizzazioni.

Juventus, Campi: 'Le voci ad arte per creare caos di Spalletti sono solo una fesseria'

Il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X facendo riferimento al nervosismo di Spalletti palesato nel post partita di Sassuolo-Juventus: "Le "voci ad arte per creare caos" di Spalletti sono una fesseria.

Se fai bene, ti prendi i meriti, se fai male, ti prendi le critiche. La Juventus sta facendo bene, ma quel rigore era inguardabile come è criticabile un attaccante da 4 gol in mezza stagione che guadagna 10 lordi. E' abbastanza grave aizzare la folla contro la critica, soprattutto se lo si fa senza contraddittorio. E' anche vero che ogni opinionista ha i suoi gusti, e gli opinionisti bravi non fingono di non averne, ma accettano il confronto quotidiano (educato)".

Ancora Campi, sulle dichiarazioni di Spalletti delle scorse ore: "Il tecnico bianconero ha detto su Chiesa: "Mi fa piacere che mi diate la notizia, anche perché di riunione di mercato vere e proprie non ne abbiamo ancora fatte. Per quanto ne so io il discorso è soltanto buttato lì ma non c’è niente di concreto".

Zero riunioni di mercato al 6 gennaio?".

Il giornalista ha infine scritto un pensiero sul netto 0 a 3 inferto dalla Juventus al Sassuolo: "Bene la Juve, più che promossa, Sassuolo inguardabile. Contento per Miretti, che guadagna in personalità, contento per David, che trova in Idzes un uomo assist straordinario ma gioca una partita ordinata (mancando la doppietta per un errore di troppo)".

Juventus, i tifosi rispondono alle parole di Campi: 'Spalletti va rispettato per aver portato la squadra a un livello alto'

Le parole di Campi, specie quelle dedicate a Spalletti e ai suoi attacchi alla stampa e ai critici di David, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi bianconeri sul web: "Se mi permetti però l'allenatore che difende i suoi giocatori e che li sta portando ad un livello di gioco che da anni non si vede va rispettato.

Lui crede in questo gruppo, poi ho visto a dicembre giocatori più forti di David da dover aspettare e per fortuna non c erano i social" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Parlo di Zidane in primis parlo di Vieri parlo di Nedved che è esploso dopo che Lippi gli cambio il ruolo ecc..la speranza del tifoso che David prosegua ora la carriera facendo quello che ha sempre fatto i gol".