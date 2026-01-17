In queste ore attorno alla Juventus sta circolando insistentemente un nome, quello di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace che secondo indiscrezioni odierne, potrebbe arrivare alla Continassa già da questo mercato invernale di riparazione. Un rumors a cui il giornalista Marcello Chirico non crede.

Juventus, Chirico su Mateta: 'Se non esce nessuno in attacco non lo possono prendere a gennaio'

Chirico, sul proprio canale Youtube, ha quindi detto in merito: "Mateta? Quelli con cui ho parlato mi dicono che è si un obiettivo della Juventus, ma per giugno.

Adesso la società bianconera non sa quello che sarà il proprio futuro e non sa se riuscirà a centrare la prossima Champions League. Certo, la squadra sta andando molto meglio sotto la guida Spalletti ma non ci sono certezze e quindi anche le entrate che darebbe la massima competizione europea sono a rischio. Per questo, non si possono impegnare con il Crystal Palace per una cifra di almeno 35/40 milioni di euro".

Chirico ha proseguito: "Hanno l'accordo con il giocatore? Per carità, una cosa importante per andare a trattare con il club, ma il Crystal Palace una volta saputa l'intesa fra la Juve e Mateta sempre ti chiederà la cifra appena citata. Quindi in questo momento, se la Juventus non fa fuori qualcuno in attacco non può prendere il francese.

E chi potrebbe cedere? Openda non può uscire, perché ha disputato un match con il Lispia e indossato la maglia della Juve e quindi per regolamento gli è vietato trasferirsi in un terzo club. David hanno deciso di tenerlo mentre Vlahovic è infortunato e non ha intenzione di rinnovare, quindi non frutterà soldi. Milik non ne parliamo nemmeno, perché è di nuovo sparito, perciò chi comprerebbe mai un calciatore fantasma? Quindi ribadisco, se non esce nessuno, Mateta non arriva.

Juve, i tifosi rispsondono a Chirico: 'Detto in parole povere, alla Continassa non c'è un euro'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione dei suoi followers: "Detto in parole povere la Juventus dice bambole non c'è una lira ,anzi un euro e se non si sbologna qualche scarsone non possiamo prendere nessuno" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "C'è ne faremo una ragione. Anche per me, in questo mercato, la Juve non prenderà nessuno. A meno di colpi di scena, ad oggi, improbabili".