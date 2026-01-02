La Juventus non starebbe guardando soltanto agli innesti in entrata, ma lavorerebbe parallelamente anche sul fronte delle uscite. In questa sessione invernale di calciomercato, infatti, il club bianconero dovrebbe provare a snellire la rosa, salutando quei calciatori ritenuti poco funzionali al progetto tecnico di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di rendere l’organico più coerente alle idee dell’allenatore e più sostenibile dal punto di vista gestionale.

Juventus, Joao Mario il primo sulla lista degli uscenti dalla Continassa

Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Alfredo Pedullà, il primo nome a rischio cessione sarebbe quello di Joao Mario.

Il terzino portoghese, arrivato a Torino nello scambio che ha portato Alberto Costa lontano dalla Juventus, non avrebbe convinto pienamente e per lui sarebbero già arrivati alcuni sondaggi dall’estero. In particolare, club di Premier League, ma non solo, avrebbero chiesto informazioni, aprendo alla possibilità di una partenza già nel corso di gennaio.

Un altro profilo destinato a lasciare la Continassa è quello di Filip Kostic. Il laterale sinistro serbo è in scadenza di contratto a fine stagione e il suo futuro appare ormai segnato. Le strade percorribili sono sostanzialmente due: una cessione immediata nel mercato invernale, così da evitare di perderlo a parametro zero, oppure una permanenza fino a giugno con la consapevolezza che la sua avventura in bianconero è comunque arrivata ai titoli di coda.

Discorso differente, invece, per Adzic. Il fantasista montenegrino avrebbe attirato l’interesse di diverse società italiane, pronte a offrirgli spazio e continuità. In questo caso, però, la Juventus starebbe prendendo tempo. Da un lato c’è la necessità di valutare la formula migliore per un’eventuale uscita — prestito secco o con diritto di riscatto — dall’altro pesa il parere di Spalletti, che non avrebbe ancora dato il suo via libera alla cessione del giovane talento.

Koopmeiners, 6 mesi per decidere il destino dell'olandese

Infine, secondo Pedullà, anche Teun Koopmeiners potrebbe finire sotto osservazione in ottica futura. L’olandese non sarebbe immediatamente sul mercato, ma i prossimi mesi saranno decisivi.

Qualora il centrocampista dovesse continuare a deludere e a non incidere come atteso, allora a giugno la Juventus e Koopmeiners potrebbero seriamente valutare la separazione.

La linea della dirigenza appare quindi chiara: rinforzare la squadra dove serve, ma al tempo stesso alleggerire l’organico, facendo scelte mirate e coerenti con il nuovo corso tecnico. Un equilibrio delicato, che renderà il mercato invernale bianconero tutt’altro che secondario.