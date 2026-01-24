Secondo le ultime indiscrezioni riportate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la Juventus starebbe valutando un clamoroso ritorno in Serie A per la seconda metà della stagione: Randal Kolo Muani, attaccante francese classe ’98, potrebbe infatti tornare in Italia dopo la complessa esperienza estiva in Premier League.

Kolo Muani in Premier League: un’estate complicata

Arrivato in prestito dal PSG al Tottenham nella scorsa estate, Kolo Muani ha finora faticato ad adattarsi al campionato inglese. In 23 presenze totali fra Premier League, Coppe nazionali e Champions League, il francese ha messo a segno solo 2 gol, entrambi in Champions League, rimanendo a secco in campionato.

Numeri che certamente non rispecchiano le aspettative di tifosi e società, e che potrebbero spingere il Tottenham a rinunciare alle prestazioni sportive del transalpino, aprendo così la strada a un suo possibile ritorno in Italia. Il centravanti francese, noto per velocità e capacità di attaccare la profondità, rappresenterebbe per la Juventus una soluzione immediata per aumentare la qualità del reparto offensivo, soprattutto considerando le difficoltà finora riscontrate nel trovare continuità in zona gol.

Tra indiscrezioni e strategie: Juventus divisa tra Kolo Muani e En-Nesyri

Va però sottolineato come l’indiscrezione di Konur, seppur dell’ultima ora, si ponga totalmente in controtendenza rispetto alle voci che vedono la Juventus fortemente interessata a En-Nesyri, attaccante marocchino in forza al Fenerbahce.

L’idea di portare due centravanti nello stretto giro di pochi giorni appare complessa, se non improbabile, anche se il mercato è da sempre terreno di sorprese. Va anche detto che l'inserimento di Kolo Muani nella Juventus andrebbe potenzialmente a sovraccaricare un reparto che vanta già al proprio interno elementi come Jonathan David, Lois Openda e il lungodegente Dusan Vlahovic. Ecco perché apparirebbe più logico che l'amministratore delegato Damien Comolli, una volta chiusa eventualmente l'operazione En-Nesyri, concentri gli ultimi giorni di mercato per prendere quel terzino destro tante volte richiesto da Luciano Spalletti.