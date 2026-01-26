Il calciomercato invernale della Juventus potrebbe vivere un nuovo e inatteso cambio di rotta. Secondo le ultime indiscrezioni, lo stallo venutosi a creare nella trattativa per portare Youssef En-Nesyri in bianconero avrebbe spinto la dirigenza a rivedere ancora una volta le proprie strategie. Con i giorni che scorrono rapidamente verso la chiusura della sessione di riparazione, il club starebbe valutando alternative già note, profili che nelle scorse settimane erano stati accostati con insistenza alla Vecchia Signora ma poi messi momentaneamente in stand-by.

Ecco quindi che i nomi di Joshua Zirkzee e Federico Chiesa potrebbero tornare di moda nei giorni finali di questa finestra di riparazione invernale.

Zirkzee vuole l’Italia: spiraglio con lo United

Il primo nome sul taccuino della Juventus sarebbe quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, attualmente al Manchester United, non starebbe trovando lo spazio desiderato nonostante il recente cambio in panchina tra l’ex Amorim e Carrick. Una condizione che avrebbe alimentato il malcontento dell’ex Bologna, sempre più convinto di voler tornare in Serie A per rilanciarsi. La Juventus rappresenterebbe una destinazione gradita e tecnicamente ideale, soprattutto per un attaccante che ama legare il gioco e muoversi tra le linee.

L’operazione, però, difficilmente potrebbe concretizzarsi subito a titolo definitivo: l’idea dei bianconeri potrebbe essere quella di impostare un’operazione sul prestito e diritto di riscatto fissati per 35 milioni di euro da versare nella prossima estate. Una soluzione che permetterebbe alla Juve di rinforzare l’attacco senza gravare immediatamente sui conti, rimandando l’investimento più importante a fine stagione.

Chiesa, Liverpool e un addio possibile a gennaio

Discorso simile, ma con contorni diversi, riguarda Federico Chiesa. L’esterno offensivo italiano, passato al Liverpool, non sarebbe considerato un titolare fisso sotto la gestione di Arne Slot. Una situazione che avrebbe spinto il giocatore a chiedere la cessione per tornare a giocare con maggiore continuità, in vista dei mondiali del 2026.

La Juventus, che conosce bene Chiesa e il suo impatto nel campionato italiano, osserva con attenzione l’evolversi della vicenda. Rispetto al recente passato, però, lo scenario potrebbe essere più favorevole: il Liverpool, pur di facilitare l’uscita del calciatore, potrebbe abbassare le proprie pretese economiche negli ultimi giorni di gennaio, scendendo sotto i 20 milioni di euro che erano circolati quando la Juve aveva manifestato interesse nelle settimane precedenti.