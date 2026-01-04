La Juventus guarda, l’Inter riflette e il Galatasaray prova l’affondo. Il futuro di Davide Frattesi si intreccia con le strategie di mercato delle big e con equilibri storici che vanno ben oltre il semplice rettangolo di gioco.

Frattesi, un accostamento alla Juventus che dura da settimane

Nelle scorse settimane il nome del centrocampista romano è stato accostato con insistenza alla Juventus. I bianconeri hanno monitorato con grande attenzione la situazione del classe ’99, considerato un profilo ideale per dinamismo, inserimenti e capacità realizzativa, qualità da tempo ricercate dalla dirigenza juventina per rinforzare il reparto di mezzo.

I contatti tra le parti non sono mai stati un mistero, ma l’operazione si è subito rivelata complessa.

Il primo nodo è stato di natura economica. L’Inter, pur non considerando Frattesi incedibile, ha fissato una valutazione molto chiara: 35 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata dalla Juventus, soprattutto in mercato invernale di razionalizzazione dei costi e di investimenti ponderati. A questo si è aggiunto un secondo, delicatissimo fattore: la riluttanza del club nerazzurro a rinforzare una rivale diretta e storica come la Juventus, scenario che a Viale della Liberazione non entusiasma mai, a prescindere dalle condizioni economiche.

Moretto: 'Il Galatsaray e l'Inter sono in discussione per Frattesi'

Quando la pista sembrava già in salita, ecco un ulteriore elemento destinato a complicare il quadro. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dal giornalista Matteo Moretto, sul centrocampista dell’Inter si sarebbe inserito con decisione il Galatasaray, pronto a sfruttare le difficoltà dell’asse tutto italiano.

Moretto scrive: "Inter e Galatasaray sono in trattativa per Davide Frattesi. I due club discutono un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a certe condizioni. Operazione da circa 35 milioni di euro. L’Inter punta ad un obbligo ‘facilmente’ raggiungibile. Le parti ne discuteranno nuovamente a partire dalla prossima settimana.

Il Galatasaray offre un contratto importante al calciatore, che apre alla destinazione".

Una rivelazione che cambia sensibilmente lo scenario. Il club turco, forte di risorse economiche importanti e di una proposta contrattuale particolarmente ricca per il giocatore, sembra disposto ad avvicinarsi alle richieste dell’Inter senza i vincoli che frenano un’operazione interna alla Serie A. Frattesi, dal canto suo, non avrebbe chiuso alla destinazione e valuterebbe con attenzione l’opportunità di un ruolo centrale e di un ingaggio superiore.

La Juventus resta alla finestra, consapevole che la partita si sta facendo sempre più difficile. Tra valutazioni elevate, resistenze storiche e una concorrenza estera sempre più aggressiva, il futuro di Davide Frattesi potrebbe allontanarsi definitivamente da Torino e forse anche dall’Italia.