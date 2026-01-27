L'opinionista Luca Gramellini ha parlato sul proprio canale Youtube del possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus in questo mercato invernale: "Sta circolando questa voce che vorrebbe il francese in bianconero a gennaio ma a me risulta altro. Parliamo di un calciatore che Comolli ha inseguito per tutta l'estate senza riuscire a prendere e di uno che scalda ancora molti tifosi bianconeri, perché considerato molto forte. Ovviamente tutto nasce dalla disperata necessità del club bianconero di acquisire una punta e quindi la notizia ormai è di dominio pubblico e i vari intermediari stanno spingendo per fare uscire certi nomi.

Fatto questo recap e tornando a bomba sul nome di Kolo Muani, a me risulta tutt'altro piuttosto che il suo rientro a gennaio alla Juve".

Juventus, Gramellini: 'Kolo Muani non arriverà mai a gennaio'

Gramellini ha proseguito: "Il calciomercato è una brutta bestia e l'assolutismo non esiste, questa è la premessa da fare. Eravamo convinti che potesse arrivare En-Nesyri ma il marocchino non è stato considerato un calciatore adatto alle richieste di Spalletti. Il tecnico vuole un centravanti di manovra, uno come Lukaku o Hojlund o uno come Mateta, per il quale il Palace non ha voluto abbassare le pretese. Questo è lo stesso motivo per il quale dico che Kolo Muani non arriverà alla Juventus: il francese non risponde alle esigenze di Spalletti e uno con quelle caratteristiche in rosa già ce l'hai e ha il nome di Lois Openda.

Che poi il belga non stia performando, quello è un altro discorso".

L'opinionista ha concluso: "Oltre a questo, dalle informazioni che ho avuto, mi è stato detto che Kolo Muani può anche piacere alla Juve ma che il giocatore a gennaio non arriverà mai. Perché o i bianconeri pagano il cartellino o diversamente dovrebbe trovare una soluzione che accontenti sia il Tottenham che il PSG, società con la quale non ci si è lasciati neanche troppo bene in estate'.

Juve, il tempo stringe e la fine del mercato si avvicina

Se Gramellini dovesse aver ragione, allora la Juventus si troverebbe a meno di una settimana dalla conclusione del mercato invernale senza un centravanti con determinate caratteristiche. In questo contesto e soprattutto nei giorni finali di gennaio, potrebbe prendere forma il nome di Beto, bomber dell'Everton considerato una possibilità last minute.