Uno dei colpi che la Juventus vorrebbe mettere a segno in questa sessione invernale di riparazione sarebbe quello del difensore. Stando quindi alle indiscrezioni rivelate dal giornalista Mirko Nicolino, il club bianconero, sotto specifica richiesta di Luciano Spalletti, potrebbe puntare Kim Min-jae del Bayern Monaco.

Juve, Nicolino: 'Kim nome fatto direttamente da Luciano Spalletti'

Ecco quanto detto da Mirko Nicolino sul canale Youtube di Claudio Zuliani: "Il mercato pesante verrà fatto a giugno, mentre per gennaio ci possiamo aspettare al massimo due entrare, un difensore e un centrocampista.

Per quanto riguarda il mediano, potrebbe arrivare uno fra Davide Frattesi e uno straniero sul quale sto lavorando. Mi sento di dire però, che non sarà Guido Rodriguez. C'é sempre l'opzione Bernabé, che sta per rinnovare con il Parma, ma arriverebbe solamente con una formula un pochettino arzigogolata. Per quanto concerne il difensore invece, la Juventus sta valutando alcuni profili dall'estero a costo ridotto e che verrebbero a fare 6 mesi, oppure sta pensando di prendere subito lo stopper titolare, ma in questo caso servirebbe una cessione, come quella di Miretti. Se il club percorresse la seconda strada, il nome fatto da Spalletti sarebbe quello di Kim Min-jae. Occhio anche su Norton-Cuffy, terzino destro sul quale il neo ds Marco Ottolini ha messo da tempo gli occhi addosso".

Nicolino ha poi aggiunto: "Il club bianconero in estate spenderà oltre 100 milioni sul mercato. Ovviamente ci dovrà essere un abbassamento del monte ingaggi generale per permettere questo, ma sappiamo già che dovrebbe uscire Dusan Vlahovic e non escludo che anche qualche altro pezzo grosso possa lasciare la Continassa. Una volta che accadrà questo sono convinto che la Juventus farà delle spese importanti. Credo inoltre che verrà fatto all-in su Tonali, qualsiasi prezzo verrà chiesto. So l'ex Milan è un nome che viene ciclicamente riproposto ormai da anni, ma non dipende dal tecnico di turno che siede sulla panchina ma dai desideri dei dirigenti dai piani alti del club".

Spalletti e Kim, una conoscenza che ha il sapore dello scudetto

Per Spalletti, Kim rappresenterebbe una certezza assoluta in chiave difensiva. Il difensore coreano, già valorizzato al massimo proprio dal tecnico toscano nell’esperienza vincente dello scudetto con il Napoli, potrebbe tornare a essere il perno della linea arretrata bianconera. In una difesa alta e aggressiva, Kim garantirebbe forza fisica, velocità nelle coperture e qualità nell’impostazione, risultando fondamentale sia nel pressing preventivo sia nella costruzione dal basso. La conoscenza reciproca tra allenatore e giocatore faciliterebbe l’inserimento immediato, e la coppia che formerebbe con Bremer, rappresenterebbe forse una delle più forti in Serie A.