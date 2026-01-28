La Juventus nelle ultime ore, avrebbe ristretto in maniera netta il proprio raggio d’azione sulla ricerca dell'attaccante. Alla Continassa il nome cerchiato in rosso è quello di Randal Kolo Muani, centravanti di proprietà del Paris Saint-Germain e attualmente in prestito al Tottenham. Un profilo che il club bianconero conosce bene e che, nonostante una stagione inglese decisamente complicata, continua a essere considerato funzionale alle esigenze offensive della squadra.

Kolo Muani, il passato bianconero e le difficoltà in Premier League

Il nome di Kolo Muani non è nuovo ai tifosi juventini.

In Italia, e nei sei mesi trascorsi con la maglia della Juventus nella scorsa stagione, il francese aveva lasciato intravedere buone qualità, dimostrandosi un bomber moderno, generoso nel lavoro sporco e abile nell’attaccare la profondità. Tutt’altro scenario, invece, quello vissuto finora in Inghilterra. Con la maglia del Tottenham, Kolo Muani non è riuscito a replicare quanto di positivo mostrato nel campionato italiano. I numeri parlano chiaro: 15 presenze in Premier League e circa 900 minuti ufficiali senza riuscire a trovare nemmeno una rete. Un dato che pesa, soprattutto per un centravanti chiamato a fare la differenza in uno dei campionati più competitivi al mondo. Leggermente migliore, ma comunque non esaltante, il rendimento in Champions League, dove il francese ha messo a referto 2 gol e 2 assist in 6 partite.

La Juve ci pensa: occasione o rischio calcolato

È evidente come il passaggio alla Premier League abbia messo in difficoltà Kolo Muani più di quanto ci si potesse aspettare. Il livello del campionato inglese, oggettivamente superiore a quello della Serie A per intensità, ritmo e fisicità, sembra aver inciso in maniera significativa sul rendimento dell’attaccante del PSG. Ed è proprio su questo punto che dovrebbe riflette la Juventus. Da un lato c’è un giocatore in cerca di rilancio, che in Italia ha già dimostrato di potersi esprimere a buoni livelli; dall’altro il rischio di puntare su un profilo che arriva da mesi complicati e con la fiducia ai minimi storici. I bianconeri, però, sembrano orientati a considerare il contesto come un fattore determinante: tornare in Serie A potrebbe aiutare Kolo Muani a ritrovare certezze, continuità e quella confidenza con il gol smarrita in Inghilterra.