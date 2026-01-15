La Juventus continua a pianificare il proprio futuro con largo anticipo, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, destinato a cambiare volto nei prossimi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, uno dei nomi che la dirigenza bianconera starebbe seguendo con maggiore attenzione è quello di Jean-Philippe Mateta, centravanti francese attualmente in forza al Crystal Palace. Un profilo che, per caratteristiche fisiche e rendimento, avrebbe convinto sia l’area sportiva sia l’attuale tecnico della Vecchia Signora, Luciano Spalletti, sempre più coinvolto nelle scelte strategiche del club.

Mateta nel mirino per il dopo Vlahovic

L’interesse della Juventus per Mateta si inserisce in un quadro ben preciso. Dusan Vlahovic, centravanti ai box per un problema muscolare, è in scadenza di contratto e il suo futuro a Torino resta fortemente in bilico. Proprio per questo, come sottolineato da Schira, Mateta viene considerato un possibile erede naturale dell’attaccante serbo. Il francese, forte fisicamente e abile nel gioco spalle alla porta, risponderebbe all’identikit dell’attaccante ideale per il progetto tecnico di Spalletti. L’allenatore toscano apprezzerebbe la sua capacità di lavorare per la squadra e di adattarsi a un sistema offensivo fluido, qualità ritenute fondamentali per il nuovo corso juventino.

La strategia di Comolli e le due strade possibili

Secondo Nicolò Schira, l’idea principale del direttore generale Comolli sarebbe quella di attendere il prossimo mese di giugno prima di affondare il colpo. La Juventus si presenterebbe allora al tavolo con il Crystal Palace facendo leva sulla situazione contrattuale di Mateta, legato al club inglese fino al 2027. Una scadenza non imminente, ma sufficiente per provare a ottenere uno sconto rispetto ai 35 milioni di euro che rappresentano, ad oggi, la valutazione del giocatore. La strategia sarebbe quella di sfruttare la volontà del calciatore di cambiaria aria e la necessità del Palace di programmare per tempo eventuali sostituzioni. Non è però da escludere una seconda opzione, sempre secondo Schira: la Juventus potrebbe decidere di anticipare i tempi e tentare l’assalto già nel mercato di gennaio. In questo caso, però, sarebbe indispensabile una cessione importante per liberare risorse economiche e spazio in rosa. Una mossa complessa ma non impossibile.