La Juventus spera di essere protagonista nel mercato invernale ma soprattutto in quello estivo. Sandro Tonali è l'obiettivo prioritario per la regia; l'assalto totale è programmato per la prossima sessione. Per quanto riguarda gennaio il focus sarà incentrato nella ricerca di profili low-cost e occasioni per puntellare la rosa di Luciano Spalletti. Un elemento determinante sarà il budget limitato dai paletti UEFA; l'eventuale sacrificio di Miretti (valutato 25 milioni) è l'unica via per acquisti di rilievo immediati.

Tonali nel mirino: Il grande piano per il centrocampo

Il futuro della mediana bianconera ha un nome e un cognome già scolpiti nella lista dei desideri di Damien Comolli: Sandro Tonali. Sebbene il mercato invernale sia alle porte, la dirigenza ha già stabilito che sarà l'ex milanista il perno attorno a cui costruire la squadra del domani. Quello per il regista del Newcastle non è un semplice interesse, ma un progetto concreto che vedrà il suo culmine a giugno. La necessità di un playmaker di respiro internazionale è la priorità assoluta di Luciano Spalletti, e la società è pronta a investire in modo massiccio per riportare in Italia il talento azzurro, rendendolo l'uomo simbolo del nuovo corso tecnico.

Ogni mossa attuale è, di fatto, propedeutica a creare lo spazio economico e tecnico per questo colpo da novanta.

La strategia d'attesa: Occasioni e rilanci

In attesa del grande investimento estivo, la sessione di gennaio sarà gestita con estrema cautela finanziaria. La Juventus deve navigare tra i rigidi vincoli della UEFA relativi alla Football Earning Rule, il che impone una ricerca minuziosa di opportunità a basso rischio. L'idea è quella di intercettare calciatori di qualità che, trovando poco spazio nei loro club, cercano una "scialuppa di salvataggio" per non perdere la convocazione ai prossimi Mondiali. Profili come Guido Rodriguez, Xaver Schlager o Ruben Neves rappresentano le soluzioni ideali: elementi di esperienza pronti a trasferirsi a cifre contenute o con formule agevolate.

In questo contesto si inserisce anche la suggestione di un ritorno di Federico Chiesa, un'eccezione alla linea di Comolli sui prestiti, motivata dalla volontà di rigenerare un patrimonio della Nazionale.

Il bivio Miretti: Cessione per l'assalto immediato

Il mercato in entrata resta però strettamente legato a quello in uscita. Senza una partenza eccellente, il margine di manovra dell'ad Comolli rimarrà estremamente ridotto. L'unico elemento della rosa che potrebbe garantire una plusvalenza significativa e immediata è Fabio Miretti. Nonostante la stima di Spalletti, il giovane centrocampista ha un mercato importante in Serie A, con Lazio e Bologna pronte a darsi battaglia. La richiesta della Juventus è chiara: 25 milioni di euro.

Solo l'incasso derivante dalla sua partenza, preferibilmente a titolo definitivo, permetterebbe al club di abbandonare la prudenza e affondare il colpo su obiettivi primari per la fascia destra, come il giovane Norton-Cuffy. Senza il "sacrificio" di Miretti, il gennaio bianconero rimarrà una sapiente partita a scacchi fatta di attese e colpi low-cost.