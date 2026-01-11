La Juventus continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e di consegnare a Luciano Spalletti un profilo capace di garantire qualità, dinamismo e duttilità. La dirigenza bianconera, secondo le indiscrezioni riportate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Comolli e soci avrebbe quindi aggiunto alla propria lista anche Aleksey Batrakov, giovane talento russo attualmente in forza al Lokomotiv Mosca.

Batrakov, numeri da predestinato

Classe 2005, Batrakov si sta imponendo come uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Nonostante la giovanissima età, il centrocampista russo ha già messo insieme numeri di assoluto rilievo nella Premier Liga: 17 presenze, 11 gol e 6 assist, statistiche che raccontano di un giocatore capace di incidere con continuità sia in fase realizzativa sia nella costruzione del gioco. Un rendimento che non è passato inosservato agli osservatori della Juventus, sempre attenti a individuare profili di prospettiva con margini di crescita. Batrakov, grazie alla sua capacità di muoversi tra le linee, inserirsi senza palla e contribuire anche in fase offensiva, rappresenterebbe il prototipo di centrocampista moderno che Spalletti vorrebbe avere a disposizione per dare ulteriore imprevedibilità alla manovra bianconera.

Concorrenza e valutazione elevata

L’interesse della Juventus, però, non è isolato. Come sottolineato da Konur, su Batrakov avrebbero messo gli occhi diversi top club europei, tra cui Porto, Paris Saint-Germain, Barcellona, Inter e Monaco. Una concorrenza agguerrita che testimonia quanto il talento del Lokomotiv Mosca sia considerato uno dei più cristallini del calcio russo. Proprio questa attenzione crescente avrebbe già fatto lievitare la valutazione del cartellino, che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, che renderebbe l’operazione tutt’altro che semplice per la Juventus, soprattutto in questa fase di mercato. Per questo motivo, l’unica strada percorribile potrebbe essere quella di formule più creative, come un prestito con diritto di riscatto da esercitare nella successiva estate.