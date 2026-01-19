In questi giorni il mercato della Juventus girerebbe attorno al nome di Jean-Phillipe Mateta, forte attaccante francese attualmente in forza al Crystal Palace. Un profilo che si adatterebbe alle richieste tecniche e tattiche fatte da Luciano Spalletti ma che non scalda la fantasia del giornalista Paolo Paganini. Quest'ultimo, sul proprio account X, ha infatti scritto un messaggio nel quale sottolinea: "Pensare di sostituire Vlahovic con Mateta non mi sembra una grande idea. Per un giocatore che gioca nel Crystal Palace metà classifica in Inghilterra.

Lo dovresti pagare 30 milioni più l’ingaggio più 10 milioni di commissioni agli agenti. Mah. C’è di meglio".

Juventus, Vlahovic e un rapporto che sembra essere arrivato al capolinea

Il pensiero riportato da Paganini nasce dalla sensazione crescente che fra la Juventus e Dusan Vlahovic il rapporto terminerà fra 5 mesi. Il centravanti serbo, a luglio, vedrà il suo contratto scadere con il club bianconero e da quello che filtra, ne i dirigenti alla Continassa ne tanto meno il calciatore, avrebbero intenzione di sedersi a tavolo per parlare di rinnovo.

Mateta, la Juventus potrebbe aumentare la posta in palio

Al netto delle parole di Paganini, alla Continassa si starebbe lavorando per portare Mateta a Torino già per questo gennaio.

La prima mossa dei dirigenti bianconeri per arrivare al transalpino non avrebbe però prodotto l’effetto sperato. Il club piemontese, infatti, avrebbe presentato al Crystal Palace una proposta strutturata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni di euro, formula che però non avrebbe convinto la dirigenza londinese. Gli Eagles avrebbero giudicato la valutazione complessiva insufficiente rispetto al peso del giocatore nel progetto tecnico e al rendimento mostrato in Premier League, respingendo di fatto l’offerta. Per questo motivo, Comolli e il suo staff starebbero già lavorando alla possibilità di rilanciare, preparando una seconda proposta più convincente: sul tavolo potrebbe finire un nuovo prestito con obbligo di riscatto, ma con la cifra finale ritoccata verso l’alto, fino a 33 milioni di euro, nel tentativo di avvicinarsi alle richieste del Crystal Palace e accelerare una trattativa che la Juventus considera strategica per rinforzare l’attacco.