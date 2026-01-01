Il mercato di gennaio inizia a muoversi, tra voci, indiscrezioni e strategie che prendono forma sottotraccia. Al centro dell’attenzione nelle ultime ore ci sarebbe Fabio Miretti, giovane talento della Juventus, il cui futuro potrebbe intrecciarsi con le ambizioni di Bologna e Lazio, in un’operazione tutt’altro che semplice da costruire.

Juventus, anche il Bologna si iscrive alla corsa per Fabio Miretti

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini nel corso del suo ultimo intervento sulla piattaforma YouTube, il nome di Fabio Miretti torna a scaldare il mercato in vista delle prossime sessioni.

Il giovane centrocampista della Juventus, già seguito con attenzione dal Bologna nella scorsa estate, sarebbe nuovamente finito nel mirino del club rossoblù, alla ricerca di rinforzi di qualità e prospettiva per il proprio centrocampo.

L’operazione, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che semplice. Sempre stando alle indiscrezioni raccolte da Balzarini, l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli non considererebbe Miretti incedibile, ma per lasciarlo partire dalla Continassa servirebbe una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Una valutazione importante, che riflette il potenziale del classe 2003 e il percorso di crescita maturato negli ultimi anni alla Juventus. Una somma che, però, potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per il Bologna, soprattutto qualora fosse richiesta in un’unica soluzione di pagamento.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la concorrenza. Sul centrocampista bianconero, infatti, da tempo si sarebbe inserita anche la Lazio di Claudio Lotito. Il club biancoceleste, che nel mese di gennaio potrà tornare a operare sul mercato dopo il blocco che ne ha limitato le manovre la scorsa estate, avrebbe individuato in Miretti il profilo ideale da mettere a disposizione di Maurizio Sarri: un giocatore giovane, tecnico e tatticamente duttile, perfettamente in linea con le richieste del tecnico toscano.

Juve, nel caso partisse Miretti, il suo sostituto potrebbe essere Samardzic

Si profila dunque un intreccio di mercato complesso, con più protagonisti coinvolti e diverse variabili economiche e strategiche da tenere in considerazione.

Un’eventuale uscita di Miretti costringerebbe inevitabilmente la Juventus a tornare sul mercato per colmare il vuoto in mezzo al campo. E anche su questo fronte non mancano le suggestioni: Balzarini ha infatti svelato come il nome di Lazar Samardzic, oggi all’Atalanta, potrebbe rappresentare un’idea concreta per la società piemontese qualora il giovane centrocampista dovesse salutare Torino.

Al momento siamo nel campo delle indiscrezioni, ma il futuro di Fabio Miretti potrebbe presto diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato.