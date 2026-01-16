L'ex calciatore Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni della trasmissione IlBiancoNero e parlando delle possibilità che la Juventus rientri per la lotta scudetto ha detto: "Ad oggi non penso ancora ma nella mia carriera ne ho viste di tutti i colori. Quindi ho assistito a squadre che sono partite claudicando ma poi hanno beccato un filotto di vittorie e la storia è cambiata. Perciò se quelle davanti cominciano a frenare un pochino penso che possa davvero succedere di tutto. Oggi, quello che sta inculcando nella testa dei calciatori Spalletti è l'ossessione di vincere, perché lo dice in ogni intervista che fa.

Continua a parlare di tifosi che si meritano i trionfi e di una società che ha una storia gloriosa, insomma sta martellando su questo aspetto e ammetto che a me fanno impazzire le uscite del toscano, perché mi riportano ai miei tempi.

Juventus, Tacchinardi: 'Spalletti sta entrando nella testa dei giocatori, anche se non credo allo scudetto'

Ancora Tacchinardi: "La Juve che ho vissuto ma anche quelle successive erano ossessionate dalla vittoria, una cosa che mi ha permesso effettivamente di portare a casa tanti trofei. Quindi lui sta insistendo su questo punto e lo si capisce perché quando vince una partita già pensa a quella successiva. Spalletti sicuramente è entrato nella testa dei calciatori e quella luce fioca che vedevamo un mese fa nelle prime prestazioni della squadra, ora sta diventando un portone aperto.

Perciò bisognerà pensare partita dopo partita e onestamente arrivo a dire che non mi interessa guardare allo scudetto. Mi interessa la crescita che sta avendo questa squadra e finalmente vedo in campo calciatori che stanno tirando fuori la personalità".

Spalletti, un cammino fatto di vittorie

Le parole di Tacchinardi su Spalletti sono certamente corroborate dal percorso finora attuato dalla Juventus sotto la guida del toscano: i bianconeri, in 15 partita disputate con l'allenatore da Certaldo, hanno vinto per 10 volte, pareggiando 4 match e perdendone soltanto 1, quello con il Napoli. Numeri che hanno permesso alla squadra di scalare la classifica di Serie A fino a permettergli di arrivare ad appena 1 lunghezza dal Napoli di Antonio Conte terzo in classifica.