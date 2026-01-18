Il giornalista Guido Vaciago ha registrato un video sul canale X di Tuttosport parlando del ko della Juventus a Cagliari: "Si può perdere una partita con il 78% di possesso palla, 21 tiri a tre e 18 corner a uno? Sì, se non si ha il centravanti. Ora, la mia è una semplificazione eccessiva e non è neanche che l'unico problema della Juventus sia la mancanza di un centravanti. Però la strana e anche sfortunata partita di Cagliari ha evidenziato nuovamente i limiti clamorosi di Jonathan David e Openda, due attaccanti inadatti al campionato italiano e alle difese italiane e forse inadatti anche a una squadra con ambizioni scudetto".

Juve, Vaciago: 'La sconfitta col Cagliari riporta i bianconeri sulla terra'

Vaciago ha proseguito: "La sconfitta di Cagliari riporta la Juventus sulla terra, nel senso che quei limiti della rosa di cui si è parlato spesso e che erano stati un po' camuffati dall'eccellente lavoro tattico di Spalletti, sono un po' riemersi. Tuttavia Cagliari non è un passo indietro perché la Juventus ha mostrato ancora un'identità tattica precisa e offensiva, delle belle riaggressioni alte che hanno, per esempio, consentito un possesso palla evidente e anche la capacità di stare in partita. Anzi, forse con meno sfortuna la Juventus avrebbe potuto anche vincerla la partita. Quello che può fare la sconfitta di Cagliari è magari restituire un po' di umiltà alla squadra che forse oggi è stata un po' troppo spavalda, un po' troppo sicura e magari stimolare i dirigenti ad agire con più solerzia sul mercato.

Sinceramente, non so se Matetta, il nome più caldo, sia l'uomo del destino, sia quello che risolva i problemi in attacco. Certo, da soli certi difetti non si risolveranno".

Juve, i tifosi rispondono a Vaciago: 'Il centravanti dovrebbe essere McKennie'

Le parole di Vaciago hanno acceso la discussione sul web: "Il centravanti titolare della Juventus dovrebbe essere Weston McKennie. Ha senso della posizione, sa inserirsi con tempismo, sa tirare e sa colpire di testa meglio degli attuali attaccanti bianconeri. Dovrebbe essere lui a giocare stabilmente da 9" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Il mercato fatto da chi, da Comolli? Perché, grazie ad Elkann che lo ha assunto, ha già acquistato abbastanza bidoni. Alla Juventus serviva una persona competente al comando, non un signor Comolli di turno. Ma con questi personaggi dove vogliamo andare?".