La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del centravanti giusto per completare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. In cima alla lista resta Jean-Philippe Mateta, ma il dialogo con il Crystal Palace non ha ancora prodotto l’intesa auspicata. Le richieste del club inglese sono considerate elevate e, al momento, la distanza tra le parti impedisce di arrivare a una definizione rapida dell’operazione.

Proprio per questo motivo, la dirigenza bianconera ha deciso di non restare ferma e di esplorare piste alternative credibili.

Tra queste ha preso quota il nome di Youssef En-Nesyri, attaccante attualmente in forza al Fenerbahce. Ma, come rivelato da Gianluca Di Marzio, la Juventus ha contestato anche la Fiorentina per Albert Gudmundsson, ma è arrivato un no secco dei viola.

Si cerca una punta centrale

Il profilo di En-Nesyri risponde alle esigenze della Juventus: esperienza internazionale, fisicità importante e una buona confidenza con il gol, caratteristiche ritenute fondamentali per il gioco che Spalletti vuole sviluppare.

La concorrenza, però, non manca. En-Nesyri è infatti seguito con attenzione anche da Napoli e Siviglia, club che conoscono bene il valore del classe 1997. Nonostante ciò, allo stato attuale, la Juventus sembra trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto alle rivali, grazie a contatti già avviati e a una proposta ritenuta interessante dall’entourage del giocatore.

Il club bianconero, tuttavia, non ha ancora archiviato definitivamente la pista Mateta. Eventuali nuovi tentativi con il Crystal Palace non sono da escludere, soprattutto se le condizioni dovessero cambiare nelle prossime settimane. La sensazione è che la Juventus voglia tenere aperte più opzioni, valutando con attenzione costi, tempi e margini di manovra.

Nel frattempo, En-Nesyri resta un’alternativa concreta e sempre più credibile. La sua candidatura potrebbe rafforzarsi ulteriormente qualora l’affare Mateta dovesse rimanere in stallo, rendendo il marocchino uno dei nomi più caldi per l’attacco bianconero.

Difficile arrivare a Gudmundsson

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili offensivi in grado di alzare il livello della rosa.

Tra i nomi monitorati nelle ultime settimane figura anche quello di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina e protagonista di ottime stagioni in Serie A. L’interesse bianconero nasce anche dalla profonda conoscenza del giocatore da parte di Marco Ottolini, dirigente juventino che ha avuto modo di seguirlo da vicino durante l’esperienza comune al Genoa.

Proprio per questo motivo, la Juve ha sondato il terreno con il club viola, chiedendo informazioni sulla possibilità di intavolare un’operazione in prestito. La risposta arrivata da Firenze, però, è stata netta e senza spiragli. La Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi dell’attaccante islandese, considerato un elemento centrale del progetto tecnico.

Gudmundsson, dunque, non è ritenuto cedibile e resterà un punto fermo della squadra toscana, costringendo la Juventus a valutare piste alternative.