Il consulente UEFA Paolo Ciabattini è stato ospite nelle scorse ore presso gli studi di Sportitalia e riferendosi alla Juventus e al possibile colpo di mercato che vorrebbe En-nesyri sempre più vicino a diventare un nuovo attaccante bianconero ha detto: "Si era detto che la Juventus non poteva spendere e invece va a fare anche quest'anno l'operazione peggiore del calciomercato invernale. L'acquisto del quarto centravanti, En-nesyri, è incomprensibile sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico. Il marocchino avrà un impatto di 10 milioni sulle casse del club, ha 28 anni, non è un fenomeno e fra 3 settimane torna Dusan Vlahovic.

Per quello che mi riguarda e lo ripeto, questa entrata in casa bianconera è totalmente incomprensibile".

Ciabattini: 'La Juventus avrebbe dovuto prendere un centrocampista e un terzino, non l'attaccante'

Ciabattini ha proseguito la sua analisi, sottolineando quelli che le sarebbero le vere necessità del club bianconero: "La Juventus avrebbe bisogno non di un attaccante ma di un centrocampista che sappia dare qualità alla manovra. Oltre a questo, a Spalletti servirebbe un terzino destro che si alterni a Kalulu, in modo tale da passare definitivamente allo schema tattico 4-3-2-1 che tanto apprezza il toscano ma che non riesce a mettere in campo per la mancanza di elementi".

Infine Ciabattini ha usato toni totalmente diversi riferendosi alle manovre del Napoli: "Con l'uscita di Lucca e di Lang libera circa 20 milioni di euro subito, il ché vuol dire che potrà fare un po' quello che vuole su questo mercato.

Potrà comprare Giovane subito e fare anche altre due opzioni. Complimenti a Sogliano del Verona, che si priva del proprio miglior calciatore in rosa, ma che sta portando avanti una società permettendogli di finire la sessione finanziariamente in positivo".

Juventus, la trattativa con il Fenerbahce starebbe andando avanti in queste ore

Al netto delle parole di Ciabattini, la Juventus deve ancora chiudere la trattativa per En-nesyri. I dialoghi con il Fenerbahce sarebbero comunque avanzati e si parlerebbe di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto e non obbligo.