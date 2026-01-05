La Juventus torna a pensare seriamente a Federico Chiesa. Nelle ultime ore, infatti, sono emersi segnali concreti che fanno pensare a un possibile ritorno dell’esterno offensivo a Torino, a poco più di un anno dal suo addio. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano che, sul suo canale YouTube, ha spiegato come il club bianconero abbia deciso di rompere gli indugi e avviare i primi contatti ufficiali per valutare la fattibilità dell’operazione: “L’aggiornamento che possiamo darvi questa mattina è che ci risulta ci sia stato un primo contatto concreto, reale tra la Juventus e, insomma, chi si occupa del discorso Chiesa, sia lato Liverpool, sia lato giocatore, per capire la fattibilità dell’operazione.

Quindi iniziano i contatti veri e propri, vedremo dove porteranno Chiesa Juventus”.

Chiesa potrebbe voler tornare a Torino

Un segnale chiaro di come l’interesse non sia più soltanto un’idea o una suggestione di mercato, ma qualcosa di più strutturato. Sul tema è intervenuto anche Matteo Moretto, sempre sul canale di Romano, aggiungendo ulteriori dettagli sulle valutazioni interne della dirigenza bianconera. Moretto ha sottolineato come il nome di Chiesa fosse già stato discusso all’interno del club, proprio per le sue caratteristiche e per la conoscenza dell’ambiente juventino: “Era un nome discusso internamente all’interno della dirigenza bianconera, un nome messo sul tavolo perché conosce la Serie A, conosce l’ambiente e comunque ha lo stimolo e la motivazione di dimostrare, insomma, quello che non è riuscito diciamo a completare andando andando via.

Quindi occhio perché potrebbe essere un nome che potrebbe mettere d’accordo più parti”.

Romano, dal canto suo, ha poi ribadito come la Juventus abbia deciso di presentarsi ufficialmente al tavolo, pur consapevole che molto dipenderà dalle scelte del Liverpool e dallo stesso giocatore: “Diciamo che la Juve con questa mossa si presenta al tavolo per Chiesa dopo le valutazioni interne ci hai raccontato. La Juve insomma fa sapere di esserci e di essere veramente interessata a Federico Chiesa per caratteristiche può essere il profilo giusto. Ora bisognerà capire cosa vorrà fare il Liverpool perché insomma tecnicamente il Liverpool anche a livello numerico non è più lunghissimo davanti e quindi chiaramente bisognerà capire cosa vorrà fare Arne Slot, cosa vorrà fare la dirigenza con Federico Chiesa, ma anche cosa vorrà fare il giocatore.

Quindi diciamo che la Juve c’è su Federico Chiesa, è un interesse concreto. Adesso dipende soprattutto da quello che il Liverpool vorrà fare e probabilmente anche quanto il giocatore potrà spingere in ottica futuro. Quindi monitoriamo il discorso Chiesa, ma la Juve si presenta su questa operazione”.

4 anni in bianconero per Chiesa

L’addio di Chiesa alla Juventus risale all’estate del 2024, quando Giuntoli e Thiago Motta decisero di non considerarlo più centrale nel progetto tecnico. Il trasferimento al Liverpool ha rappresentato per l’ex viola una nuova sfida, soprattutto dal punto di vista fisico, dopo anni complicati segnati da infortuni. In bianconero, Chiesa ha comunque lasciato un segno importante, vincendo due Coppa Italia e una Supercoppa italiana in quattro stagioni.

Un eventuale ritorno a Torino potrebbe quindi rappresentare una sorta di rivincita personale e professionale. Inoltre, Chiesa conosce molto bene Luciano Spalletti, con cui ha lavorato in nazionale, e questo potrebbe facilitare il suo inserimento tattico. In un contesto di rotazioni offensive, l’ex viola potrebbe rivelarsi un’opzione preziosa, anche per sostituire in alcune partite Kenan Yildiz, offrendo esperienza, qualità e conoscenza dell’ambiente juventino.