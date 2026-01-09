Lunedì 12 gennaio, con fischio d’inizio fissato per le 20:45, l’Allianz Stadium di Torino sarà il teatro della sfida tra Juventus e Cremonese, valida per la ventesima giornata della Serie A 2025/26. In casa bianconera l’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico per continuare la rincorsa al vertice. Dall’altra parte, i grigiorossi di Nicola sbarcano a Torino decisi a provare l’impresa, ma consapevoli delle difficoltà che attendono chiunque si presenti sul prato della Vecchia Signora. La posta in palio è alta e i motivi d’interesse non mancano, tra conferme, rientri e debutti che promettono scintille in campo.

Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese

Nelle scelte di Spalletti le novità non mancano: il tecnico bianconero recupera Kelly, pronto al rientro dopo lo stop precauzionale contro il Sassuolo, e concede verosimilmente un turno di riposo a Bremer che rientra di recente dall’intervento al ginocchio. Il modulo disegnato sarà un 4-2-3-1, con Di Gregorio tra i pali; linea difensiva composta da Kalulu, Kelly, Koopmeiners e Cambiaso. In mediana Locatelli, che dovrà fare attenzione essendo diffidato, affiancherà Thuram. Sulla trequarti McKennie, Miretti e il giovane Yıldız agiranno alle spalle di David, pronto a condurre l’attacco in attesa di un Vlahovic ancora lontano dal rientro. Panchina ricca di opzioni, da Kostic a Openda, passando per Adzic e Zhegrova.

Per la Cremonese, Davide Nicola punta su un 3-5-2 con Audero tra i pali; Terracciano, Baschirotto e Bianchetti a formare la linea difensiva. Sulle corsie largo spazio a Barbieri e Pezzella, con Zerbin, reduce da buone prestazioni, pronto a supportare Vandeputte e Payero in mezzo. Davanti debutto intrigante per Jamie Vardy, partner di Bonazzoli, in una coppia d’attacco che vuole sorprendere la retroguardia juventina. In panchina pronti Vazquez, Sanabria e Moumbagnà, possibili carte per cambiare l’inerzia.

Quote Juventus-Cremonese: bianconeri ampiamente favoriti

I bookmaker non hanno dubbi: il pronostico pende fortemente dalla parte della Juventus.

William Hill quota il successo bianconero a 1.25, il pareggio a 5.50 e la vittoria della Cremonese addirittura a 11.00. Stesso scenario da Bet365, che conferma Juventus vincente a 1.25, segno X a 6.25 e clamoroso blitz ospite a 13.00. Numeri che fotografano il divario tecnico tra le due formazioni e il fortino dell’Allianz Stadium, in cui la Vecchia Signora non concede quasi nulla, soprattutto ad avversarie in cerca di punti salvezza.

Focus sui protagonisti: Yıldız protagonista, Vardy e Bonazzoli le armi grigiorosse

A prendersi la scena, tra i bianconeri, c’è senza dubbio Kenan Yıldız.

Il giovane attaccante turco ha già accumulato 18 presenze, 17 delle quali da titolare, per un totale di 1518 minuti e una valutazione media di 7.42: sei gol realizzati, quattro assist, ben 33 conclusioni totali e 68 dribbling tentati di cui la metà riusciti fanno di lui il volto nuovo e l’uomo più imprevedibile della Juve targata Spalletti. La sua propensione ad accendere la manovra offensiva si manifesta anche nei 39 passaggi chiave e nei 31 falli subiti, vera spina nel fianco per le difese altrui.

Accanto a lui troverà spazio Jonathan David: l’attaccante canadese, impiegato sia da titolare che da subentrato (8 volte da titolare su 18 presenze), ha timbrato il cartellino con 2 reti e 3 assist in appena 818 minuti.

Una presenza costante a ridosso dell’area, capace di cucire e rifinire, con 20 passaggi chiave all’attivo e una percentuale elevata di tiri nello specchio (9 su 13 tentativi).

Si conferma importante anche il contributo di centrocampo di Weston McKennie, presente finora in 18 occasioni (14 dall’inizio) con 1257 minuti. Il texano somma 1 gol, 2 assist e 504 passaggi, ma soprattutto 20 tackle riusciti e 12 intercetti: la sua energia box-to-box, seppur accompagnata da qualche fallo di troppo (21) e tre ammonizioni, resta uno degli equilibri tattici dello scacchiere bianconero.

La Cremonese proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai padroni di casa puntando sull’esperienza e il fiuto del gol di Jamie Vardy.

L’attaccante inglese, nonostante i 38 anni, conferma la propria pericolosità: 5 reti e 1 assist in 15 apparizioni, mostrando una mira quasi infallibile (8 tiri nello specchio su 10 totali) e una buona percentuale di duelli vinti (53 su 128). Accanto a lui ci sarà Federico Bonazzoli, anche lui a quota 5 gol in 16 gare, più un assist, risultando spesso decisivo sia da titolare che a partita in corso.

Da non sottovalutare il rendimento di Alessio Zerbin, protagonista in entrambi i club nel corso della stagione: con la Cremonese ha messo insieme 14 presenze, 2 assist, tanto dinamismo (25 tackle e 44 duelli vinti) e la capacità di interpretare più ruoli, risultando fondamentale nello scacchiere di Nicola. Le sue incursioni potrebbero diventare un’arma tattica nella ripresa.