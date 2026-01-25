La Juventus non ha ancora chiuso l’operazione per Youssef En-Nesyri e il tempo inizia a diventare un fattore decisivo. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano che, sul suo canale YouTube, ha spiegato nel dettaglio cosa sta rallentando l’affare tra il club bianconero e il Fenerbahce: “Quindi il Fenerbach spera che si chiuda l’operazione con la Juventus. Ma cosa sta succedendo? I dubbi del giocatore sono sempre stati legati a un discorso di formula. Il giocatore ha dato l’ok alle cifre offerte dalla Juventus a livello di ingaggio, quando si fa un po’ in prestito con diritto di riscatto bisogna anche preparare il contratto futuro e da quel punto di vista la Juve era riuscita ad ottenere un ok di massima.

ballavano due temi. Il primo è quello delle commissioni degli agenti, il secondo invece quello legato al discorso di formula in prospettiva perché En-Nesyri ha sempre manifestato in questi giorni la volontà di un progetto a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto”.

Valutazioni in corso

Il nodo principale, dunque, non è legato allo stipendio ma alla struttura complessiva dell’operazione.En-Nesyri vorrebbe certezze sul suo futuro e preferirebbe un trasferimento definitivo o almeno un obbligo di riscatto, mentre la Juventus continua a spingere su un prestito con diritto. Una differenza non banale, che sta facendo riflettere anche la dirigenza bianconera, soprattutto alla luce dei costi accessori legati alle commissioni.

Romano ha poi sottolineato come la Juventus non abbia accolto con particolare entusiasmo la posizione del giocatore e stia iniziando a valutare alternative: “Diciamo che anche la Juve sta facendo le sue valutazioni. Ha iniziato a farle. Quindi attenzione perché l’accordo tra club resta fatto. La Juve si prende ancora un po’ di tempo, probabilmente la giornata di domenica sarà la giornata in cui la Juve farà le valutazioni definitive su En-Nesyri e i suoi agenti anche sia sul lato commissione, sia sul lato costi di questa operazione accessori, quindi lato procuratori, sia sul lato scelta tecnica dell’operazione”.

Mercato bloccato

Nel frattempo il mercato è ormai agli sgoccioli e la Juventus non ha ancora concluso nessuna operazione, nemmeno in uscita.

Il caso più emblematico è quello di Joao Mario: il portoghese non trova spazio, a inizio gennaio sembrava destinato a lasciare Torino, ma ad oggi è ancora in rosa, continua a non giocare e non ci sono segnali concreti di un suo trasferimento.

Oltre all’attaccante, alla Juventus servirebbero anche un vice Yildiz e un vice Kalulu. Tuttavia, al di là di qualche nome accostato sporadicamente, non sembrano esserci trattative realmente avanzate su questi fronti. Una situazione che rischia di lasciare la rosa incompleta proprio nel momento cruciale della stagione.

Quello che appare evidente è il grande lavoro svolto da Luciano Spalletti, che sta cercando di tenere alta la competitività della squadra nonostante le difficoltà.

L’allenatore meriterebbe un supporto più concreto dal mercato, che per ora però è rimasto fermo. Manca una settimana alla chiusura delle trattative e la speranza, in casa bianconera, è che nei prossimi giorni ci possa essere un’accelerata decisiva, sia per En-Nesyri sia per gli altri rinforzi necessari.