Weston McKennie continua a rappresentare una pedina centrale nel progetto della Juventus, non solo per la sua duttilità tattica ma anche per l’impatto concreto che riesce ad avere tra gol, assist e presenza costante nelle due fasi di gioco. A confermare l’importanza del centrocampista statunitense è stato Orazio Accomando che, attraverso X, ha fatto il punto su una situazione contrattuale diventata prioritaria in casa bianconera: “Juventus, come anticipato, sta lavorando al rinnovo di Weston McKennie. Dialogo aperto con l’entourage del centrocampista, anche se in fase iniziale”.

Il peso di McKennie e la strategia della Juventus

Il rendimento di McKennie negli ultimi mesi ha convinto la dirigenza a muoversi con decisione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, considerando che l’attuale accordo scade a giugno. L’americano si è ritagliato un ruolo da protagonista grazie alla sua capacità di adattarsi a più posizioni, alla generosità nel pressing e a un contributo offensivo spesso decisivo nei momenti chiave della stagione. La Juventus vede in lui un elemento affidabile e funzionale, capace di interpretare le richieste dell’allenatore e di garantire equilibrio al centrocampo.

I primi contatti con il suo entourage rappresentano solo l’avvio di una trattativa che si preannuncia delicata, ma l’intenzione del club appare chiara e ben definita.

La società bianconera, infatti, vuole costruire una base solida di giocatori già inseriti nel contesto, evitando rivoluzioni non necessarie e puntando su profili che hanno dimostrato attaccamento e rendimento.

A ribadirlo è ancora Accomando, che ha sottolineato senza ambiguità la linea seguita dalla Juventus in questa fase: “L’obiettivo della Juve è provare a trattenerlo”. Una frase che chiarisce come McKennie non sia considerato una semplice pedina di passaggio, ma un tassello su cui impostare anche il futuro prossimo.

En-Nesyri e il lavoro di Ottolini a Istanbul

Parallelamente al dossier rinnovi, la Juventus continua a muoversi con decisione anche sul mercato in entrata. In queste ore il direttore sportivo Marco Ottolini si trova a Istanbul per portare avanti i dialoghi con il Fenerbahce relativi a Youssef En-Nesyri.

L’attaccante marocchino è uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo e dare maggiore peso specifico all’attacco bianconero.

Tra i due club sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima, con le parti impegnate a limare gli ultimi dettagli prima di arrivare alla fumata bianca. Un passaggio decisivo potrebbe essere rappresentato dal confronto diretto con il giocatore, che è rientrato in Turchia dopo la Coppa d’Africa. Anche sotto questo aspetto filtra ottimismo, visto che tra En-Nesyri e la Juventus ci sarebbe già una base d’intesa.

Ottolini lavora con l’obiettivo di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile, cercando di rientrare a Torino con un accordo completo sia con il Fenerbahce sia con l’entourage dell’attaccante.

La Juventus, dunque, accelera su più fronti: da un lato la volontà di blindare McKennie, dall’altro la determinazione nel regalare all’attacco un rinforzo di spessore come En-Nesyri, confermando una strategia chiara e ambiziosa.