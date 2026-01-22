La Juventus da dato un’accelerata al suo mercato e si avvicina Youssef En-Nesyri. Infatti, come rivelato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno trovato un’intesa di massima con En-Nesyri e con il Fenerbahce per un prestito con diritto di riscatto. Ma la Juventus vuole anche un terzino destro che possa concedere un po’ di fiato per Pierre Kalulu. Il nome nuovo a cui sta pensando la dirigenza juventina è quello di Juanlu Sanchez. Anche in questo caso si aspetta di capire se il Siviglia possa aprire oppure no ad un prestito con diritto di riscatto.

Dunque, il direttore sportivo Ottolini sta lavorando intensamente per consegnare a Spalletti alcuni rinforzi e per migliorare ulteriormente la rosa.

Ottolini è in Turchia

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata, con particolare attenzione al reparto offensivo. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è quello di Youssef En-Nesyri, nome che resta al centro delle valutazioni della dirigenza bianconera in queste ore. I contatti tra le parti proseguono senza sosta, a conferma di una strategia chiara volta a rinforzare l’attacco nel minor tempo possibile.

Marco Ottolini è attualmente in Turchia per portare avanti il dialogo con il Fenerbahce e approfondire i dettagli dell’operazione.

Nel programma del dirigente juventino rientra anche un confronto diretto con il centravanti marocchino, atteso a breve nel Paese dopo l’impegno in Coppa d’Africa. Dal punto di vista del giocatore, non emergono chiusure a un possibile trasferimento a Torino. Sul tavolo resta una formula che prevede un prestito oneroso, con l’inserimento di un diritto di riscatto da definire tra i club.

Opzione Juanlu

La Juventus continua a monitorare il mercato dei giovani profili difensivi e nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Juanlu, esterno classe 2003 di proprietà del Siviglia. Il calciatore spagnolo era già finito nei radar del Napoli durante la scorsa estate, con una trattativa portata avanti a lungo ma senza esito positivo, complice la posizione rigida del club andaluso sulle condizioni di cessione.

Ora lo scenario potrebbe cambiare e la Juventus valuta Juanlu come possibile alternativa nel ruolo di vice Kalulu, qualora il Siviglia decidesse di ammorbidire la propria linea. L’ipotesi presa in considerazione dai bianconeri è quella di un trasferimento temporaneo, eventualmente accompagnato da un diritto di riscatto. Marco Ottolini ha avuto modo di osservare da vicino il giocatore nel corso dei suoi recenti viaggi in Europa, raccogliendo indicazioni positive. Resta da capire se il Siviglia aprirà a questa soluzione nelle prossime settimane.