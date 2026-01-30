Il mercato di gennaio vive anche di suggestioni, di profili che riaccendono l’immaginazione dei tifosi e che, pur sembrando lontani, finiscono per occupare una parte del dibattito. In questi ultimi giorni, uno di questi nomi è senza dubbio quello di Karim Benzema, centravanti ex Real Madrid e pallone d'oro accostato alla Juventus. Un’ipotesi che nasce da una situazione sempre più delicata tra il centravanti francese e l’Al Ittihad.

Rinnovo respinto e rottura con l’Al Ittihad

Alla base delle voci di mercato ci sarebbero infatti le difficoltà nei rapporti tra Benzema e la società araba.

Il centravanti transalpino è legato all’Al Ittihad da un contratto in scadenza il prossimo giugno e, secondo quanto filtra, il club saudita avrebbe messo sul tavolo una proposta di rinnovo che non avrebbe soddisfatto minimamente il giocatore. Le cifre, giudicate troppo basse e non all’altezza del suo status e della sua carriera, sarebbero state considerate dallo stesso Benzema inaccettabili. Da qui, un progressivo irrigidimento delle posizioni e una frattura che, a detta di rumors sempre più insistenti, appare ormai difficilmente ricomponibile. Non sorprende quindi che si parli di una separazione anticipata già nel mese di gennaio, scenario che aprirebbe a nuove opportunità per il futuro del francese.

Thuram strizza l’occhio e la Serie A come nuova sfida

Ad alimentare l’accostamento di Benzema alla Juventus ci ha pensato Khephren Thuram. Il centrocampista bianconero, nel post partita contro il Napoli, ha commentato così la situazione del connazionale: "Lui sta bene in Arabia ma se volesse venire siamo contenti". Una frase che ha immediatamente acceso la fantasia di tifosi e media, alimentando l’idea di un possibile approdo a Torino. Benzema, nonostante i 38 anni compiuti lo scorso dicembre, rappresenterebbe un colpo dal fascino enorme, capace di portare esperienza, personalità e una mentalità vincente in uno spogliatoio giovane. Le recenti esperienze di campioni come Modric al Milan e De Bruyne al Napoli hanno dimostrato come la Serie A possa essere un campionato ideale per calciatori di grande qualità, anche se avanti con l’età. In quest’ottica, l’eventuale arrivo di Benzema alla Juventus non sarebbe solo una mossa romantica, ma una scelta tecnica da valutare con estrema attenzione.