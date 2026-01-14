La Juventus sembra pronta a piazzare il primo colpo del proprio mercato di gennaio, dando un segnale chiaro sulle intenzioni del club in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto rivelato da Luca Momblano, intervenuto sul canale YouTube di Juventibus, la trattativa per Oscar Mingueza sarebbe ormai alle battute finali: “Direi che possiamo dire che per quanto ci risulta la Juventus è in chiusura. Ha chiuso per Oscar Mingueza. Ci sono tutti i sì necessari per Oscar Mingueza alla Juventus”. Parole forti, che confermano come la dirigenza bianconera stia accelerando per consegnare a Luciano Spalletti un rinforzo funzionale e immediato.

Le parole di Momblano

Momblano ha poi approfondito ulteriormente i contorni dell’operazione, spiegando quali siano stati i passaggi decisivi che hanno portato la Juventus a stringere per il difensore spagnolo: “La metto come notizia che apprendo in termini di fattibilità. Ci sono tre check positivi, evidentemente lato giocatore, evidentemente lato amministratore, anche sulle cifre c’è un ok da parte nostra, secondo me, si è andati un filo più su, ma è una mia opinione. Terzo il check del Celta Vigo”. Un triplice via libera che lascia intendere come l’affare sia ben impostato e vicino alla definizione finale, con tutti gli attori coinvolti soddisfatti dell’intesa trovata.

Oscar Mingueza rappresenterebbe un profilo estremamente interessante per la Juventus.

Terzino destro di ruolo, cresciuto nella Cantera del Barcellona, lo spagnolo si è costruito nel tempo una reputazione di giocatore affidabile, duttile e tatticamente intelligente. Pur nascendo come difensore di fascia destra, Mingueza ha dimostrato di poter giocare anche sulla corsia opposta e, all’occorrenza, adattarsi in una linea difensiva a tre o a quattro, qualità che aumentano notevolmente il suo valore all’interno di una rosa ambiziosa.

Le caratteristiche di Mingueza

Il classe 1999 è noto soprattutto per la sua intelligenza posizionale, una caratteristica che potrebbe sposarsi alla perfezione con le idee di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, chiede ai suoi calciatori grande attenzione nell’occupazione degli spazi, capacità di leggere le situazioni di gioco e disciplina tattica.

In questo senso, Mingueza potrebbe diventare rapidamente un elemento utile nelle rotazioni, garantendo equilibrio e solidità senza rinunciare alla possibilità di spingere quando necessario.

Un altro aspetto chiave dell’operazione riguarda la tempistica. Mingueza va infatti in scadenza di contratto a giugno, circostanza che avrebbe potuto attirare l’interesse di diversi club pronti a muoversi a parametro zero nei prossimi mesi. La Juventus, invece, avrebbe deciso di anticipare i tempi, preferendo investire subito per evitare aste e concorrenza in estate. Una strategia che dimostra come il club voglia programmare con anticipo, puntando su profili mirati e funzionali al progetto tecnico.

Se l’operazione dovesse essere confermata, l’arrivo di Oscar Mingueza rappresenterebbe un tassello importante per la Juventus di Spalletti, chiamata a rinforzarsi senza stravolgere gli equilibri. Un colpo di sostanza, più che di nome, che potrebbe rivelarsi prezioso nel corso della stagione e nel medio periodo.