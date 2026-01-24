All’Allianz Stadium di Torino, domenica 25 gennaio alle ore 18:00, va in scena uno dei confronti più attesi della Serie A 2025/26: Juventus contro Napoli. La Vecchia Signora ospita i partenopei in un incrocio che promette scintille, tanto per il peso specifico in classifica quanto per il sapore storico di una rivalità accesa decennio dopo decennio. Entrambe le squadre si presentano con motivazioni altissime e diverse assenze che influenzeranno la lettura tattica del match.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Le scelte degli allenatori saranno seguite con particolare attenzione dalla stampa e dagli addetti ai lavori, specie viste le importanti defezioni dell’ultimo periodo.

Luciano Spalletti, reduce da una vittoria in Champions, deve fare a meno di Milik, Rugani e Vlahovic; Conceiçao sembra favorito su Miretti nel ruolo di esterno sulla trequarti, mentre in avanti torna titolare Jonathan David. La Juventus si schiera con Di Gregorio in porta, difesa a quattro composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mediana Locatelli affianca Thuram, alle spalle del tridente composto da Conceiçao, McKennie e la stella emergente Kenan Yildiz, con David terminale offensivo. Antonio Conte, dal canto suo, è costretto a rinunciare sia all’esperienza di Rrahmani che all’estro di Politano, entrambi out almeno due settimane. Il Napoli risponde con un inedito 3-4-2-1: davanti a Milinkovic Savic ci saranno Beukema, Buongiorno e Juan Jesus.

Sulle fasce Di Lorenzo e Spinazzola, con Lobotka e McTominay in mediana; linea avanzata affidata a Vergara ed Elmas, mentre Hojlund guiderà l’attacco. In panchina per i partenopei anche i giovani Gutierrez e Ambrosino. Assenti tra gli azzurri anche De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Meret e Neres.

Quote Juventus-Napoli: la Vecchia Signora parte avanti secondo i bookmaker

I principali operatori di scommesse si schierano in favore dei padroni di casa: William Hill quota il successo bianconero a 2.05, con pareggio fissato a 3.00 e colpo esterno dei partenopei a 3.80.

Anche Bet365 vede la Juventus avanti, offrendo l’1 a 2.10, X a 3.20 e vittoria Napoli a 3.90. Sulla carta la squadra di Spalletti gode dunque di un leggero, ma significativo favore nei pronostici, complice il fattore campo e il momento positivo post-Champions, nonostante le assenze di peso in avanti.

Le statistiche dei protagonisti: Yildiz brillante, Di Lorenzo sempre affidabile

Lo sguardo cade inevitabilmente su Kenan Yildiz, autentica rivelazione della stagione per i bianconeri.

Con 20 presenze, 19 da titolare e ben 1670 minuti già nelle gambe, il talento turco ha infilato 7 gol e 4 assist, unendo qualità e concretezza: la sua percentuale di riuscita nei dribbling è notevole (42 su 82), così come la capacità di incidere nei duelli (96 vinti su 202). Non sorprende che Yildiz sia uno dei volti più attesi del big match.

Da seguire con attenzione anche l’impatto di Jonathan David: chiamato a far dimenticare i gol di Vlahovic, il canadese ha firmato sin qui 3 centri in 20 presenze (la metà da titolare) con 3 assist, mostrando buone doti da rifinitore (23 passaggi chiave) e una discreta precisione sottoporta (11 tiri nello specchio su 17 totali, un rigore fallito), pur dovendo migliorare nell’efficacia dei duelli (34 vinti su 95).

Weston McKennie rimane una garanzia di corsa e intensità in mediana per i bianconeri: lo statunitense ha timbrato 2 gol e 2 assist in 1427 minuti, fornendo anche 21 passaggi chiave. Pur senza numeri da regista puro, il texano si fa valere nei duelli fisici (54 vinti su 120) e nei recuperi – ben 21 interventi di rottura e 15 intercetti all’attivo.

In casa Napoli è come sempre Giovanni Di Lorenzo a rappresentare l’usato sicuro: il capitano ha totalizzato 21 presenze da titolare, garantendo qualità (1 gol, 1 assist e 49 passaggi chiave completati) e solidità dietro. La sua propensione offensiva si evince pure dai 20 tiri, 8 dei quali nello specchio, e dalla capacità di vincere oltre la metà dei duelli (100 su 180), nonché nel procurarsi due rigori.

Stanislav Lobotka, faro del centrocampo azzurro, continua a distinguersi per la sua affidabilità nella distribuzione del gioco con 978 passaggi completati e 53 chiavi, 27 falli subiti e solo 7 commessi denotano la sua pulizia nell’interdizione.

Anche Rasmus Højlund sta trovando continuità: 6 gol in 17 presenze, 54 duelli vinti su 167 e 2 assist, sebbene gli manchi ancora la spietatezza in area tipica dei bomber più esperti.