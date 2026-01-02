La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, cercando soluzioni utili per rinforzare una rosa che, sotto la guida di Luciano Spalletti, sta trovando una propria identità ma necessita ancora di alcuni innesti mirati. In particolare, la dirigenza bianconera sta valutando diverse opportunità per potenziare il centrocampo, reparto chiave nello scacchiere del tecnico di Certaldo. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, alcune occasioni interessanti potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita, dove militano giocatori di alto profilo con un passato importante nel calcio europeo.

I nomi che stuzzicano maggiormente l’interesse della Juventus sono quelli di Rubén Neves e Franck Kessié. Due profili molto diversi tra loro, ma accomunati da esperienza internazionale, leadership e qualità tecniche che potrebbero fare comodo alla mediana bianconera. Tuttavia, entrambi presentano un ostacolo non di poco conto: l’ingaggio elevatissimo percepito nei rispettivi club sauditi, che potrebbe complicare non poco eventuali trattative.

Ingaggi molto elevati

Rubén Neves, attualmente in forza all’Al Hilal, avrebbe espresso la volontà di tornare a giocare in Europa. Il centrocampista portoghese, noto per la sua visione di gioco e per le conclusioni dalla distanza, va in scadenza di contratto a giugno e questo lo rende una potenziale occasione di mercato molto interessante.

Il suo agente, Jorge Mendes, è già al lavoro per cercare una sistemazione che soddisfi il giocatore, e la Juventus osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Molto, però, dipenderà dalle richieste economiche del calciatore: senza una riduzione significativa dell’ingaggio, l’operazione rischierebbe di diventare insostenibile per le casse bianconere.

Discorso simile per Franck Kessié, oggi all’Al Ahli. L’ivoriano, per caratteristiche fisiche e tattiche, viene considerato un profilo ideale per il gioco di Spalletti, capace di abbinare forza, inserimenti e intensità. Kessié garantirebbe equilibrio e dinamismo al centrocampo juventino, ma il suo stipendio da circa 10 milioni di euro a stagione rappresenta un freno evidente.

Anche in questo caso, la fattibilità dell’operazione dipenderebbe dalla disponibilità del giocatore a rivedere al ribasso le proprie pretese economiche.

Si cerca anche un esterno alto

In attesa di capire come evolveranno queste situazioni, la Juventus guarda anche ad altre esigenze della rosa. Tra queste c’è la necessità di individuare un vice per Kenan Yildiz. Il talento turco è diventato un punto fermo della squadra, ma la stagione è lunga e ricca di impegni, e sarà fondamentale poter contare su un’alternativa credibile. L’idea è quella di trovare un giocatore disposto ad accettare un ruolo da comprimario, pronto a subentrare quando il numero 10 bianconero avrà bisogno di rifiatare.

I profili sotto osservazione sono diversi e la valutazione sarà attenta, anche in termini di costi e di adattabilità al progetto tecnico.

A occuparsi in prima persona di queste scelte sarà il nuovo direttore sportivo Marco Ottolini, chiamato a costruire una Juventus competitiva ma sostenibile. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali strade verranno percorse e quali opportunità si trasformeranno in operazioni concrete.