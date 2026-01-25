La trattativa tra la Juventus e Youssef En-Nesyri continua a far discutere e, nelle ultime ore, è arrivato un commento molto duro da parte di Alfredo Pedullà. Il giornalista, sul suo canale YouTube, non ha risparmiato critiche né al giocatore né, soprattutto, alla gestione della situazione da parte del club bianconero: “Se sei la Juventus non puoi non puoi fare quello che hai fatto nelle ultime 48-72 ore. Mi chiedo, ma En-Nesyri attaccante, stravalutato tecnicamente, per me buon attaccante, non un fenomeno, ma neanche uno scarso. Buon attaccante, poi ci mettiamo d’accordo se può essere da Juve o non può essere da Juve. Ma chi è Haaland?

Van Basten, chi è? Spiegatemelo voi. Ma poi anche se fosse Mbappé, Haaland o Van Basten o il nuovo Ronaldo, il fenomeno. Secondo voi la Juventus può arrivare in questa situazione al 25 di gennaio 2026, 26 gennaio domani, quando parte l’ultima settimana che ci porta alla chiusura del mercato, con un turno di Champions fondamentale mercoledì, con le carte in mano, facendosi portare a spasso dal signor En-Nesyri, gol zero durante la Coppa d’Africa. Ma anche se fosse il nuovo Ronaldo il fenomeno tu non puoi stare 48 ore a Istanbul e torni da solo perché torni con le pive nel sacco”.

L’analisi di Pedullà

Parole forti, che fotografano tutta la frustrazione per una trattativa che, secondo Pedullà, non avrebbe dovuto trascinarsi così a lungo.

Il punto centrale non è soltanto il valore tecnico di En-Nesyri, considerato un buon attaccante ma non un top assoluto, bensì il modo in cui la Juventus si è fatta trovare impreparata in un momento cruciale della stagione, a ridosso della chiusura del mercato e con impegni europei decisivi alle porte.

Pedullà ha poi allargato il discorso all’operato complessivo della dirigenza bianconera, criticando la struttura e la capacità di portare a termine le trattative: “La Juventus ha in organico. Modesto che è retrocesso col Monza e Ottolini che con tutto il rispetto, è stato al Genoa, ma le trattative poi bisogna anche saperle portare fino in fondo, senza farti scivolare in fondo al pullman quando avevi un posto in prima fila.

Ora, se tu tratti Mateta, devi prendere Mateta ai soldi che tu sai. Non puoi pensare che basti e avanzi l’accordo con il con il ragazzo. Non va bene. Non è una cosa sinceramente plausibile e non è una cosa che appartiene al DNA, al modo di lavorare della Juve”.

Tanto lavoro per la dirigenza della Juventus

Ora la palla passa proprio alla dirigenza, che avrà il compito di rimettere ordine a una situazione diventata improvvisamente complessa. Resta da capire se la Juventus deciderà di insistere su En-Nesyri oppure se virerà su altri obiettivi, anche perché l’identikit resta chiaro: il club cerca un attaccante in prestito con diritto di riscatto, senza stravolgere i conti.

Parallelamente, andranno affrontate anche altre esigenze della rosa.

La Juventus ha bisogno di un vice Yildiz e di un vice Kalulu, due ruoli attualmente scoperti. Con un calendario di febbraio particolarmente fitto, Luciano Spalletti avrà bisogno di forze fresche per gestire al meglio le rotazioni. Il tempo stringe e le prossime settimane saranno decisive per capire se la Juventus riuscirà davvero a colmare le lacune di un mercato che, finora, ha lasciato più dubbi che certezze.