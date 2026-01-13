Luciano Spalletti è sempre più al centro del progetto Juventus e il suo futuro in bianconero appare ormai tracciato. I risultati ottenuti sul campo, uniti a un impatto profondo sull’ambiente e sulla struttura del club, stanno convincendo la dirigenza a proseguire insieme al tecnico di Certaldo. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano che, intervenendo sul proprio canale YouTube, ha spiegato come il rinnovo di contratto dell’allenatore sia ormai una questione di tempo: “Su Spalletti voglio continuare a dirvi che questo rinnovo sta veramente procedendo bene.

Io lo considero una questione di tempo breve”.

L’analisi di Romano

Parole che confermano come i dialoghi tra le parti stiano andando avanti senza intoppi e in un clima di totale sintonia. La Juventus, infatti, è estremamente soddisfatta del lavoro svolto dall’ex commissario tecnico, non solo per quanto riguarda i risultati sportivi, ma soprattutto per l’impronta data al club nel suo complesso. Romano ha infatti aggiunto ulteriori dettagli sul perché Spalletti abbia convinto tutti all’interno della Continassa: “È una questione che è dietro le quinte, al di làdei risultati che poi sono stati eccezionali, riguarda proprio l’impatto di Spalletti con tutto il mondo Juve, sia quello pubblico sia quello racchiuso tra le mura della Continassa, dove tutti i giorni si programma il futuro della Juventus, si apprezza il lavoro quotidiano di un allenatore.

Ecco, Spalletti direi che ha convinto veramente tutti”.

Ilmetodo di lavoro, la cura dei dettagli e la capacità di valorizzare il gruppo sono aspetti che la dirigenza bianconera considera fondamentali per costruire un ciclo vincente e duraturo. Spalletti è riuscito a creare un’identità chiara, dando spazio ai giovani e inserendoli in un contesto competitivo, senza rinunciare all’ambizione di lottare ai massimi livelli. Proprio per questo il rinnovo viene visto come una naturale conseguenza di un percorso che sta dando frutti concreti.

Si cerca una soluzione per Chiesa

Parallelamente, però, la Juventus continua a lavorare anche sul fronte mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in modo mirato.

Tra i nomi che restano sul tavolo c’è sempre quello di Federico Chiesa, anche se l’operazione non appare semplice. Fabrizio Romano ha spiegato che le difficoltà restano legate soprattutto agli aspetti economici: “Vedremo se si sbloccherà il discorso Chiesa che resta comunque ancora ancorato a queste difficoltà ingaggio di Chiesa e costo del trasferimento perché il Liverpool vuole un titolo definitivo”.

Per questo motivo, la strategia della Juventus sembra orientata a muoversi con calma, valutando opportunità che possano incastrarsi al meglio con il progetto tecnico di Spalletti. L’idea è quella di intervenire sul mercato dalla metà di gennaio, cercando profili funzionali e sostenibili: “Quindi io credo che la Juventus andrà sul vice Yildiz dalla metà di gennaio in poi, quindi insomma non ti dico l’ultima settimana, però cercheranno comunque di trovare delle occasioni anche a livello economico, delle opportunità.

Ribadisco calciatori che non tolgano il protagonismo ad Yildiz perché devono essere comunque giocatori che vanno a fare da backup al talento turco”.

La linea è chiara: continuità tecnica con Spalletti e mercato ragionato, senza stravolgere gli equilibri, per costruire una Juventus sempre più solida e competitiva nel presente e nel futuro.