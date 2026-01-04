La Juventus è reduce dal pareggio contro il Lecce, un risultato che ha lasciato più di qualche interrogativo nell’ambiente bianconero. Nonostante una mole di gioco importante e tante conclusioni verso la porta avversaria, la squadra di Luciano Spalletti continua a faticare nel concretizzare quanto prodotto. Un problema che ormai non sembra più episodico, ma strutturale, e che sta alimentando il dibattito tra addetti ai lavori e opinionisti.

Tra le voci più critiche c’è quella di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che tramite X hafotografato con lucidità il momento della Vecchia Signora: “C’è un po’ di sfortuna ma soprattutto la squadra ha un enorme problema in attacco e parzialmente nei centrocampisti - ha spiegato il direttore di Telelombardia nel suo commento social - (tirano anche loro, ma non la prendono mai).

Non credo che il mercato basti”. Un’analisi che va oltre il singolo episodio e che mette in evidenza un limite profondo della Juventus attuale, incapace di trasformare il volume di gioco in gol.

L’analisi di Ravezzani

Ravezzani ha poi rafforzato la sua tesi con un dato statistico piuttosto eloquente: “La Juve tira 25 volte e prende la porta solo in 5 occasioni (una è il rigore parato)”. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi altra parola la difficoltà offensiva dei bianconeri. Tirare tanto senza precisione non basta, soprattutto in un campionato equilibrato come la Serie A, dove spesso le partite si decidono su pochi dettagli. La Juventus, invece, sembra sprecare troppo e pagare a caro prezzo ogni minima disattenzione.

Il problema, come sottolineato anche da Ravezzani, non riguarda esclusivamente gli attaccanti. Anche i centrocampisti arrivano al tiro, ma senza la necessaria qualità o lucidità negli ultimi metri. Questo rende l’azione offensiva prevedibile e poco incisiva, facilitando il lavoro delle difese avversarie. Da qui il dubbio che nemmeno il mercato possa essere la soluzione definitiva, se non accompagnato da un cambio di mentalità e da una crescita collettiva.

Dubbio Conceicao

Nel frattempo, però, la Juventus deve già voltare pagina e concentrarsi sui prossimi impegni. L’attenzione è rivolta in particolare alle condizioni di Francisco Conceicao. Il portoghese è uscito all’intervallo della sfida contro il Lecce e non sarebbe al meglio dal punto di vista fisico.

La sua eventuale assenza costringerebbe Spalletti a rivedere le scelte offensive, in un momento già delicato per l’attacco bianconero.

La soluzione più ovvia potrebbe essere l’impiego di Zhegrova, ma anche questa opzione presenta delle incognite. Il kosovaro, infatti, non ha ancora un grande minutaggio nelle gambe e potrebbe non essere pronto per partire dal primo minuto. Per questo motivo Spalletti dovrà inventarsi qualcosa, valutando alternative tattiche o adattamenti, qualora Conceicao non fosse in grado di scendere in campo dall’inizio.

La sensazione è che la Juventus si trovi a un bivio. Le prestazioni non sono del tutto negative, ma i risultati continuano a non decollare. E senza un deciso cambio di passo sotto porta, il rischio è quello di vedere aumentare ulteriormente i rimpianti.