La Juventus continua a muoversi sottotraccia sul mercato, alla ricerca di soluzioni che possano rinforzare la rosa senza compromettere equilibri economici già delicati. Se l’attenzione mediatica in questi giorni è stata catalizzata dai nomi legati all’attacco, nelle ultime ore è tornato a sorpresa d’attualità anche il tema degli esterni difensivi. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, l’ultima idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di tornare con decisione su Brooke Norton-Cuffy, terzino destro inglese attualmente in forza al Genoa.

Norton-Cuffy piace, ma il Genoa spara alto

L’operazione, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Genoa considera Norton-Cuffy un tassello fondamentale del proprio progetto tecnico e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero. La valutazione fissata dal club ligure si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante che rappresenta già di per sé un ostacolo per la Juventus, soprattutto in questa fase della stagione. Non solo: secondo Momblano, il Genoa sarebbe disposto a sedersi al tavolo esclusivamente per una cessione a titolo definitivo, escludendo formule più morbide come il prestito secco o il diritto di riscatto. Una posizione rigida, che riflette la centralità del terzino inglese nello scacchiere rossoblù e la volontà di monetizzare al massimo un eventuale sacrificio.

La carta Ottolini e l’ipotesi prestito con obbligo

Nonostante le difficoltà, in casa bianconera non mancherebbero le leve da provare a utilizzare. Una di queste porta il nome di Marco Ottolini, neo direttore sportivo della Juventus, legato al Genoa da un rapporto di amicizia e collaborazione costruito negli ultimi anni e interrotto solo pochi mesi fa con il suo approdo a Torino. Proprio questo canale privilegiato potrebbe permettere alla Juventus di impostare una trattativa su basi diverse, cercando di ammorbidire le richieste del club ligure. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto da esercitare nella prossima estate, formula che consentirebbe ai bianconeri di rinviare l’esborso economico più consistente e al Genoa di avere comunque la certezza di incassare la cifra pattuita.