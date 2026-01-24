La trattativa tra la Juventus e Youssef En-Nesyri resta in una fase di attesa e non ha ancora raggiunto il via libera conclusivo. L’attaccante marocchino, reduce da anni importanti al Siviglia con due Europa League in bacheca, come rivelato da Gianluca Di Marzio, non ha infatti sciolto le riserve sul suo futuro, prendendosi altro tempo prima di comunicare una decisione definitiva. Sullo sfondo continua a muoversi proprio il club andaluso, che sta cercando di convincere il giocatore a fare ritorno in Spagna, inserendosi con decisione in uno scenario che sembrava già indirizzato.

Dal punto di vista degli accordi tra società, la Juventus e il Fenerbahce hanno già impostato l’operazione, trovando un’intesa di massima sulle condizioni del trasferimento. Tuttavia, senza il pieno assenso del calciatore, l’affare non può essere chiuso. Proprio per questo En-Nesyri è rimasto in Turchia, dove sta riflettendo insieme al suo entourage sulla scelta più opportuna per il prosieguo della carriera, valutando ogni dettaglio sportivo ed economico.

Affare in standby

Nel frattempo, il direttore sportivo Ottolini ha fatto rientro a Torino e mantiene i contatti costanti con le parti coinvolte. Un nuovo confronto è previsto nelle prossime ore, anche se a distanza, per capire se ci siano le condizioni per andare avanti senza ulteriori intoppi.

In casa bianconera la linea è piuttosto chiara: la Juventus vuole giocatori pienamente motivati e convinti del progetto tecnico, senza tentennamenti.

Per questo motivo, pur apprezzando il profilo di En-Nesyri e considerandolo un rinforzo adatto, il club non è disposto a prolungare all’infinito l’attesa. La dirigenza ha fissato un limite temporale ben preciso: se entro l’inizio della prossima settimana non arriverà una risposta definitiva, la Juventus potrebbe decidere di valutare alternative sul mercato e cambiare strategia.

Mercato bloccato

Il mercato di gennaio della Juventus non riguarda soltanto la ricerca di un nuovo attaccante, ma anche la necessità di completare la rosa in altri reparti.

In particolare, la dirigenza bianconera sta valutando l’inserimento di un vice per Kenan Yildiz e di un terzino destro, ruoli considerati strategici per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Al momento, però, le piste seguite non hanno ancora portato a sviluppi concreti.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, nei mesi scorsi era circolato con insistenza il nome di Federico Chiesa, ma l’elevato costo complessivo dell’operazione ha frenato qualsiasi approfondimento, portando di fatto allo stop dei contatti. La Juventus ha anche effettuato alcuni sondaggi per Daniel Maldini, senza però entrare nel vivo di una vera trattativa con l’Atalanta, limitandosi a una valutazione preliminare del profilo.

Sul fronte difensivo, il direttore sportivo Ottolini ha osservato con attenzione il mercato spagnolo, spingendosi fino in Spagna per valutare Óscar Mingueza. Tuttavia, le richieste del Celta Vigo per il cartellino sono state giudicate eccessive, soprattutto considerando la scadenza del contratto del giocatore fissata a giugno. Nelle ultime settimane era emersa anche l’ipotesi Juanlu Sanchez, ma l’inserimento deciso del Napoli ha complicato ulteriormente il quadro. In sintesi, la Juventus continua a monitorare diverse opzioni, ma senza affondare il colpo: la sensazione è che eventuali accelerazioni possano arrivare solo in presenza di condizioni economiche davvero favorevoli.